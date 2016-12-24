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В Сети появился тизер украинского 3D-мультфильма "Похищенная принцесса" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7827/94_main.1482613487.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/94_tn.1482613487.jpg Шоу-бизнес По сюжету мультфильма, странствующий артист Руслан влюбляется в дочь князя Милу, которую похищает злой колдун Черномор

В Сети появился тизер украинского 3D-мультфильма "Похищенная принцесса" (видео)

Сегодня, 23:24

По сюжету мультфильма, странствующий артист Руслан влюбляется в дочь князя Милу, которую похищает злой колдун Черномор


В Интернете представили первый тизер полнометражного 3D-мультфильма "Похищенная принцесса", – пишет НВ. Это полнометражная анимация для всей семьи, созданная украинской студией Анимаград (FILM.UA Group). Режиссер ленты Олег Маламуж.

По сюжету мультфильма, странствующий артист Руслан влюбляется в дочь князя Милу, которую похищает злой колдун Черномор. Руслан отправляется на поиски любимой – на него ждут сказочные приключения и многочисленные испытания.

Премьера "Похищенной принцессы" запланирована на 7 марта 2018 года.

Ранее сообщалось, что в сети появился тизер нового украинского мультфильма "Клара".
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