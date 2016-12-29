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В США госпитализирована мать Керри Фишер http://www.segodnya.ua/img/article/7841/39_main.1482976174.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/39_tn.1482976174.jpg Шоу-бизнес 84-летняя Дебби Рейнольдс находилась в доме своего сына в Беверли-Хиллз, когда ей стало плохо

В США госпитализирована мать Керри Фишер

Сегодня, 03:49

84-летняя Дебби Рейнольдс находилась в доме своего сына в Беверли-Хиллз, когда ей стало плохо

Керри Фишер с матерью, фото ru.hellomagazine.com
Керри Фишер с матерью, фото ru.hellomagazine.com

Известная американская актриса и певица Дебби Рейнольдс, мать актрисы Керри Фишер, скончавшейся во вторник, госпитализирована, сообщает издание TMZ.

Актриса Керри Фишер, сыгравшая в киноэпопее "Звездные войны" принцессу Лею, скончалась на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Причиной смерти стала остановка сердца.

По информации источника издания, 84-летняя Дебби Рейнольдс находилась в доме своего сына в Беверли-Хиллз, когда ей стало плохо. Члены семьи вызвали скорую. Сообщается, что причиной госпитализации мог стать инсульт.

Рейнольдс известна своими ролями в комедийных фильмах, наиболее знаменитым из которых стал мюзикл "Поющие под дождём", где она исполнила одну из главных ролей.
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Источник:

РИА Новости

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