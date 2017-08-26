Вышел тизер четвертого сезона сериала "Черное зеркало"

В четвертом сезоне будет шесть эпизодов

Сервис Netflix выложил тизер четвертого сезона сериала "Черное зеркало". В ролике показаны короткие фрагменты и названия всех серий сезона, – передает Meduza.

В четвертом сезоне будет шесть эпизодов. Судя по тизеру, действие одной из серий будет происходить на космическом корабле, стилизованном под "Звездный путь".

Новый сезон выйдет в 2017 году. Точная дата пока неизвестна.

Напомним, в сети появился новый тизер сериала "Очень странные дела".