Вышел тизер четвертого сезона сериала "Черное зеркало"

Сегодня, 03:24

В четвертом сезоне будет шесть эпизодов


Сервис Netflix выложил тизер четвертого сезона сериала "Черное зеркало". В ролике показаны короткие фрагменты и названия всех серий сезона, – передает Meduza.

В четвертом сезоне будет шесть эпизодов. Судя по тизеру, действие одной из серий будет происходить на космическом корабле, стилизованном под "Звездный путь".

Новый сезон выйдет в 2017 году. Точная дата пока неизвестна.

Напомним, в сети появился новый тизер сериала "Очень странные дела".
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