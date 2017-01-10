Загадочный "Шерлок": вышел трейлер последней серии нового сезона сериала (видео)

В сеть выложили трейлер последней серии нового сезона популярного сериала "Шерлок".

Короткий видеоролик был опубликован на странице "Би-би-си" на YouTube и всего за сутки собрал более 77 тысяч просмотров.

По сюжету, зрителям обещают возвращение самого страшного врага Шерлок. "Это больше не игра", – говорится в трейлере.

Известно, что финальный эпизод четвертого сезона покажут 15 января.

Ранее сообщалось, что новый "Шерлок" стал популярнее рождественского обращения королевы Британии.