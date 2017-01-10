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Загадочный "Шерлок": вышел трейлер последней серии нового сезона сериала (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7867/22_main.1484035473.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/22_tn.1484035473.jpg Шоу-бизнес Финальный эпизод четвертого сезона сериала покажут 15 января

Загадочный "Шерлок": вышел трейлер последней серии нового сезона сериала (видео)

Сегодня, 16:39

Финальный эпизод четвертого сезона сериала покажут 15 января


В сеть выложили трейлер последней серии нового сезона популярного сериала "Шерлок".

Короткий видеоролик был опубликован на странице "Би-би-си" на YouTube и всего за сутки собрал более 77 тысяч просмотров.

По сюжету, зрителям обещают возвращение самого страшного врага Шерлок. "Это больше не игра", – говорится в трейлере.

Известно, что финальный эпизод четвертого сезона покажут 15 января.

Ранее сообщалось, что новый "Шерлок" стал популярнее рождественского обращения королевы Британии.
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Источник:

"Сегодня"

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