Звезда "Звездных войн" вышла из критического состояния после сердечного приступа

Актрисе стало лучше, сообщил ее брат

Состояние актрисы Керри Фишер, которая исполнила роли принцессы Леи в "Звездных войнах" стабилизировалось после перенесенного сердечного приступа, сообщил брат актрисы Тодд Фишер агентству Associated Press, передает Корреспондент.

По его словам, актриса, находящаяся в больнице Лос-Анджелеса, "вышла из критического состояния", ее состояние стабилизировалось. Брат актрисы отказался обсуждать другие детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что Фишер была экстренно госпитализирована в критическом состоянии после сердечного приступа.