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Звезда "Звездных войн" вышла из критического состояния после сердечного приступа http://www.segodnya.ua/img/article/7826/63_main.1482561556.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/63_tn.1482561556.jpg Шоу-бизнес Актрисе стало лучше, сообщил ее брат

Звезда "Звездных войн" вышла из критического состояния после сердечного приступа

Сегодня, 08:38

Актрисе стало лучше, сообщил ее брат

Керри Фишер. Фото: AFP
Керри Фишер. Фото: AFP

Состояние актрисы Керри Фишер, которая исполнила роли принцессы Леи в "Звездных войнах" стабилизировалось после перенесенного сердечного приступа, сообщил брат актрисы Тодд Фишер агентству Associated Press, передает Корреспондент.

По его словам, актриса, находящаяся в больнице Лос-Анджелеса, "вышла из критического состояния", ее состояние стабилизировалось. Брат актрисы отказался обсуждать другие детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что Фишер была экстренно госпитализирована в критическом состоянии после сердечного приступа.
шоубиз, актриса, состояние, звездные войны, сердечный приступ

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