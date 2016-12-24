Звезда "Звездных войн" вышла из критического состояния после сердечного приступа
Актрисе стало лучше, сообщил ее брат
Состояние актрисы Керри Фишер, которая исполнила роли принцессы Леи в "Звездных войнах" стабилизировалось после перенесенного сердечного приступа, сообщил брат актрисы Тодд Фишер агентству Associated Press, передает Корреспондент.
По его словам, актриса, находящаяся в больнице Лос-Анджелеса, "вышла из критического состояния", ее состояние стабилизировалось. Брат актрисы отказался обсуждать другие детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что Фишер была экстренно госпитализирована в критическом состоянии после сердечного приступа.
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