Сексуальная украинская модель похвасталась формами в купальнике (фото)
Красотку постоянно приглашают для рекламы нижнего белья
Украинская супермодель Татьяна Веревкина демонстрируют в Instagram совершенное тело. Девушке не раз приписывали титул самой сексуальной блондинки Украины. Ее постоянно приглашают для рекламы нижнего белья и купальников. Красотка обнажалась на улицах Лондона и Майами.
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