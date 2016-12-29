Сексуальная украинская модель похвасталась формами в купальнике (фото)

Украинская супермодель Татьяна Веревкина демонстрируют в Instagram совершенное тело. Девушке не раз приписывали титул самой сексуальной блондинки Украины. Ее постоянно приглашают для рекламы нижнего белья и купальников. Красотка обнажалась на улицах Лондона и Майами.