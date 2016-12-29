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Сексуальная украинская модель похвасталась формами в купальнике (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7841/23_main.1482969889.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/23_tn.1482969889.jpg Звезды Красотку постоянно приглашают для рекламы нижнего белья

Сексуальная украинская модель похвасталась формами в купальнике (фото)

Сегодня, 07:09

Красотку постоянно приглашают для рекламы нижнего белья

Украинская супермодель Татьяна Веревкина демонстрируют в Instagram совершенное тело. Девушке не раз приписывали титул самой сексуальной блондинки Украины. Ее постоянно приглашают для рекламы нижнего белья и купальников. Красотка обнажалась на улицах Лондона и Майами.
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