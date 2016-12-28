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15-летняя дочь Синди Кроуфорд похвасталась идеальной фигурой в купальнике (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7836/60_main.1482856342.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/60_tn.1482856342.jpg Звезды Кайя Гербер отдыхает вместе с родителями и братом в Майами

15-летняя дочь Синди Кроуфорд похвасталась идеальной фигурой в купальнике (фото)

Вчера, 18:40

Кайя Гербер отдыхает вместе с родителями и братом в Майами

Кайя очень похожа на свою мать. Фото: instagram.com/kaiagerber
Кайя очень похожа на свою мать. Фото: instagram.com/kaiagerber

Дочь американской супермодели Синди Кройуфорд  восхитила поклонников снимками в купальнике.

15-летняя Кайя Гербер отдыхает вместе с родителями и братом в Майами.

Kaia at Miami, Florida #kaiagerber #kaia #model #beach #models

Фото опубликовано Kaia Gerber (@kaiagerbernews)

Восходящая звезда модельного бизнеса, которая как две капли воды похожа на свою знаменитую мать, выглядит отлично в красном купальнике и коротеньких шортах.

Снимки с пляжного отдыха знаменитого семейства разлетелись в Instagram.

Позже Кайя опубликовала снимок в черном бикини со словами благодарности своим подписчикам, которых у нее уже более миллиона.

1 million ?! thank you so much. can't wait for 2017

Фото опубликовано Kaia (@kaiagerber)

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Источник:

"Сегодня"

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