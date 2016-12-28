15-летняя дочь Синди Кроуфорд похвасталась идеальной фигурой в купальнике (фото)

Кайя Гербер отдыхает вместе с родителями и братом в Майами

Дочь американской супермодели Синди Кройуфорд восхитила поклонников снимками в купальнике.

15-летняя Кайя Гербер отдыхает вместе с родителями и братом в Майами.

Kaia at Miami, Florida #kaiagerber #kaia #model #beach #models Фото опубликовано Kaia Gerber (@kaiagerbernews) Дек 26 2016 в 3:46 PST

Восходящая звезда модельного бизнеса, которая как две капли воды похожа на свою знаменитую мать, выглядит отлично в красном купальнике и коротеньких шортах.

Снимки с пляжного отдыха знаменитого семейства разлетелись в Instagram.

Позже Кайя опубликовала снимок в черном бикини со словами благодарности своим подписчикам, которых у нее уже более миллиона.