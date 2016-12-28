15-летняя дочь Синди Кроуфорд похвасталась идеальной фигурой в купальнике (фото)
Кайя Гербер отдыхает вместе с родителями и братом в Майами
Дочь американской супермодели Синди Кройуфорд восхитила поклонников снимками в купальнике.
15-летняя Кайя Гербер отдыхает вместе с родителями и братом в Майами.
Восходящая звезда модельного бизнеса, которая как две капли воды похожа на свою знаменитую мать, выглядит отлично в красном купальнике и коротеньких шортах.
Снимки с пляжного отдыха знаменитого семейства разлетелись в Instagram.
Позже Кайя опубликовала снимок в черном бикини со словами благодарности своим подписчикам, которых у нее уже более миллиона.
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