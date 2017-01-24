18-летней дочери Сильвестра Сталлоне мешает слава отца

Сегодня, 16:30

Систин призналась, что слава отца не помогает ей в карьере

Систин Сталлоне. Фото: Instagram
Систин Сталлоне. Фото: Instagram

18-летняя дочь Сильвестра Сталлоне Систин — начинающая модель. Девушка, как и ее старшие сестры, последовала материнскому примеру: Дженнифер Флавин была весьма популярной моделью в 90-е годы. В своем юном возрасте Систин уже успела сняться во множестве крупных проектов.

В интервью "HELLO!" девушка призналась, что слава отца не помогает ей в карьере, а наоборот, всячески мешает. "Когда я была маленькой, я постоянно просила маму показать мне ее модельное портфолио. Мне кажется, именно тогда я влюбилась в моду и действительно заинтересовалась этой индустрией. Моя мама была для меня настоящим наставником. Она не уставала напоминать мне о необходимости быть пунктуальной, вести себя профессионально и уважительно, потому что в этом бизнесе очень много красивых людей, но имеет значение только то, как и насколько ты отдаешься работе. Я не хочу, чтобы обо мне судили только по тому, что я дочь Сильвестра Сталлоне, я хочу показать миру, что значу что-то сама по себе", — заявила Систин.
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