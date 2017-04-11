18-летний сын Уилла Смита ищет гендиректора для своего бренда через соцсеть
Еще одним основателем бренда является, в частности, младшая сестра Смита – Уиллоу Смит
Сын американских актеров Уилла Смита и Джады Пинкетт Смит ищет гендиректора для своего модного бренда MSFTSrep через twitter.
18-летний Джейден Смит опубликовал соответствующее объявление с вакансией у себя в соцсети.
"Мне нужен CEO для MSFTSrep", – написал юный бизнесмен.
I Need A Ceo For MSFTSrep Clothing. To Help Me With The Business Aspect.— Jaden Smith (@officialjaden) 10 апреля 2017 г.
Известно, что компания Смита существует уже два года. Она продает худи, футболки, головные уборы и другие предметы одежды. Еще одним основателем бренда является, в частности, младшая сестра Смита – Уиллоу Смит, передает Pret-a-Reporter. У обоих есть опыт в модном бизнесе.
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