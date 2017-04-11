18-летний сын Уилла Смита ищет гендиректора для своего бренда через соцсеть

Вчера, 19:38

Еще одним основателем бренда является, в частности, младшая сестра Смита – Уиллоу Смит

Джейден Смит с девушкой. Фото: Instagram
Джейден Смит с девушкой. Фото: Instagram

Сын американских актеров Уилла Смита и Джады Пинкетт Смит ищет гендиректора для своего модного бренда MSFTSrep через twitter.

18-летний Джейден Смит опубликовал соответствующее объявление с вакансией у себя в соцсети.

"Мне нужен CEO для MSFTSrep", – написал юный бизнесмен.

Известно, что компания Смита существует уже два года. Она продает худи, футболки, головные уборы и другие предметы одежды. Еще одним основателем бренда является, в частности, младшая сестра Смита – Уиллоу Смит, передает Pret-a-Reporter. У обоих есть опыт в модном бизнесе.
смит, соцсети, twitter, бизнесмен, футболки, сестра, компания, соцсеть, Джейден Смит

Вы сейчас просматриваете новость "18-летний сын Уилла Смита ищет гендиректора для своего бренда через соцсеть". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Мэдди Зиглер Фото: REX

Героиня клипов Sia Мэдди Зиглер названа самым влиятельным подростком

25 Октября 2016, 15:30

В этом году Мэдди выпустила свою линию одежды и озвучила персонажа в мультфильме "Балерина"

Звезды

Уилл Смит. Фото: AFP

Уилл Смит собирается бойкотировать "Оскар" 2017

22 Декабря 2016, 18:30

48-летний актер и его супруга громко критиковали Киноакадемию после объявления номинантов на "Оскар" 2016

Звезды

Уилл Смит. Фото: AFP

Уилл Смит попросился в спин-офф "Отряда самоубийц" к Марго Робби

20 Декабря 2016, 18:30

Компанию Марго Робби в спин-оффе может составить не только Уилл Смит, но и Меган Фокс

Звезды

Герой Смит и Время на самокате. Он писал судьбе гневные письма и, наконец, получил от нее ответ

Кинопремьера недели: "Призрачная красота" - когда время, любовь и смерть приходят к тебе

19 Декабря 2016, 17:00

Смит актер универсальный: он уверенно играет хохмачей и не менее убедительно исполняет трагедию

Звезды

Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid

25-летняя американка стала копией модели Беллы Хадид за 15 тысяч долларов

15 Декабря 2016, 11:09

В планах Банни есть еще два пункта: сделать операцию по увеличению груди и поставить виниры на зубы

Звезды

Ванесса Паради, Амбер Валетта, Уиллоу Смит и другие звезды на показе Chanel

12 Декабря 2016, 05:45

Селебрити выбрали сдержанные наряды в черно-серой гамме

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования