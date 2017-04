18-летний сын Уилла Смита ищет гендиректора для своего бренда через соцсеть

Сын американских актеров Уилла Смита и Джады Пинкетт Смит ищет гендиректора для своего модного бренда MSFTSrep через twitter.

18-летний Джейден Смит опубликовал соответствующее объявление с вакансией у себя в соцсети.

"Мне нужен CEO для MSFTSrep", – написал юный бизнесмен.

I Need A Ceo For MSFTSrep Clothing. To Help Me With The Business Aspect.