18-летний сын Уилла Смита ищет гендиректора для своего бренда через соцсеть

Сын американских актеров Уилла Смита и Джады Пинкетт Смит ищет гендиректора для своего модного бренда MSFTSrep через twitter.

18-летний Джейден Смит опубликовал соответствующее объявление с вакансией у себя в соцсети.

"Мне нужен CEO для MSFTSrep", – написал юный бизнесмен.

I Need A Ceo For MSFTSrep Clothing. To Help Me With The Business Aspect. — Jaden Smith (@officialjaden) 10 апреля 2017 г.

Известно, что компания Смита существует уже два года. Она продает худи, футболки, головные уборы и другие предметы одежды. Еще одним основателем бренда является, в частности, младшая сестра Смита – Уиллоу Смит, передает Pret-a-Reporter. У обоих есть опыт в модном бизнесе.