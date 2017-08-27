18-летняя австралийская модель готова оседлать волну

Сегодня, 03:35

Гламурным вечеринкам девушка предпочитает уединение на берегу океана

Имоген Калдуэлл. Фото: instagram.com/imogencaldwell
Имоген Калдуэлл. Фото: instagram.com/imogencaldwell

Имоген Калдуэлл разрушает стереотипы о блондинках из "Инстаграма". Она фотомодель, но прежде всего — серфингистка. А гламурным вечеринкам предпочитает уединение на берегу океана, – пишет "Лайф".

Недавно девушке исполнилось 18 лет. И число подписчиков ее "Инстаграма" стало расти не по дням, а по часам.

В одном из интервью девушка призналась, что городскому комфорту она предпочла бы жизнь в дикой местности. "Я выросла там, где пустыня встречается с океаном. И больше там ничего нет", – говорит Имоген. Красотка выступает за активный отдых на свежем воздухе. "В детстве мы дни напролет купались, рыбачили и занимались серфингом", – признается она.

Напомним, Майли Сайрус полностью обнажилась для обложки книги.
модель, серфинг, instagram, Имоген Калдуэлл

Вы сейчас просматриваете новость "18-летняя австралийская модель готова оседлать волну ". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Российская певица похвасталась стильной вышиванкой

Вчера, 23:07

Нюша поделилась с поклонниками фотографиями с летнего отпуска

Звезды

Жозефин Скривер. Фото: instagram.com/josephineskriver

Модель Victoria's Secret не вместила пышную грудь в купальнике

Вчера, 20:11

Девушка опубликовала фотоснимки с отдыха, на которых позирует в полосатом купальнике

Звезды

Элина Федорова. Фото: instagram.com/elinafedorova

Украинская модель похвасталась идеальным телом

Вчера, 18:40

Элина Федорова позирует в купальнике телесно цвета, демонстрируя стройную фигуру

Звезды

Ксения Красивчик. Фото: instagram.com/krasivchik_ksusha

Украинская эротическая модель обнажила пышную грудь в Instagram

Вчера, 17:13

Ксения Красивчик публикует в соцсети соблазнительные фотографии, позируя в откровенных нарядах, купальниках и даже полностью обнаженной

Звезды

Йованна Вентура. Фото: instagram.com/yoventura

21-летняя модель снялась на яхте в микро-купальнике

Вчера, 15:44

У испанской красотки более 5,2 млн подписчиков в Instagram

Звезды

Лаис Рибейро. Фото: instagram.com/laisribeiro

26-летняя модель восхитила стройной фигурой в бикини

Вчера, 13:50

Лаис Рибейро активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни, чтобы сохранять стройную фигуру

Звезды

Дарья Хлистун. Фото: instagram.com/dariakhlystun

Украинская модель впервые примет участие в показе Victoria's Secret

Вчера, 11:37

Дарья Хлистун принимала участие в показах таких известных брендов как Valentino, Givenchy і Sonia Rykiel

Звезды

Пейдж Хэтэуэй Фото: instagram.com/paigehathaway

Известная фитнес-модель разделась на пляже

25 Августа, 23:02

Спортивная красотка Пейдж Хэтэуэй похвасталась подкачанным телом

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования