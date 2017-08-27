18-летняя австралийская модель готова оседлать волну
Гламурным вечеринкам девушка предпочитает уединение на берегу океана
Имоген Калдуэлл разрушает стереотипы о блондинках из "Инстаграма". Она фотомодель, но прежде всего — серфингистка. А гламурным вечеринкам предпочитает уединение на берегу океана, – пишет "Лайф".
Недавно девушке исполнилось 18 лет. И число подписчиков ее "Инстаграма" стало расти не по дням, а по часам.
В одном из интервью девушка призналась, что городскому комфорту она предпочла бы жизнь в дикой местности. "Я выросла там, где пустыня встречается с океаном. И больше там ничего нет", – говорит Имоген. Красотка выступает за активный отдых на свежем воздухе. "В детстве мы дни напролет купались, рыбачили и занимались серфингом", – признается она.
Напомним, Майли Сайрус полностью обнажилась для обложки книги.
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