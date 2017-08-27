18-летняя австралийская модель готова оседлать волну

Имоген Калдуэлл разрушает стереотипы о блондинках из "Инстаграма". Она фотомодель, но прежде всего — серфингистка. А гламурным вечеринкам предпочитает уединение на берегу океана, – пишет "Лайф".

Недавно девушке исполнилось 18 лет. И число подписчиков ее "Инстаграма" стало расти не по дням, а по часам.

В одном из интервью девушка призналась, что городскому комфорту она предпочла бы жизнь в дикой местности. "Я выросла там, где пустыня встречается с океаном. И больше там ничего нет", – говорит Имоген. Красотка выступает за активный отдых на свежем воздухе. "В детстве мы дни напролет купались, рыбачили и занимались серфингом", – признается она.

Публикация от Imogen Caldwell (@imogencaldwell) Авг 14 2017 в 6:09 PDT

Публикация от Imogen Caldwell (@imogencaldwell) Июл 18 2017 в 2:02 PDT

Публикация от Imogen Caldwell (@imogencaldwell) Июл 2 2017 в 4:39 PDT

Публикация от Imogen Caldwell (@imogencaldwell) Июн 24 2017 в 3:38 PDT

Публикация от Imogen Caldwell (@imogencaldwell) Июн 4 2017 в 7:16 PDT

Публикация от Imogen Caldwell (@imogencaldwell) Май 16 2017 в 7:50 PDT

Публикация от Imogen Caldwell (@imogencaldwell) Май 9 2017 в 4:15 PDT

Публикация от Imogen Caldwell (@imogencaldwell) Апр 30 2017 в 4:48 PDT

Публикация от Imogen Caldwell (@imogencaldwell) Апр 3 2017 в 4:19 PDT

Публикация от Imogen Caldwell (@imogencaldwell) Апр 1 2017 в 7:54 PDT

Публикация от Imogen Caldwell (@imogencaldwell) Фев 19 2017 в 8:37 PST

Публикация от Imogen Caldwell (@imogencaldwell) Фев 12 2017 в 10:21 PST

Публикация от Imogen Caldwell (@imogencaldwell) Янв 29 2017 в 8:30 PST

Публикация от Imogen Caldwell (@imogencaldwell) Янв 18 2017 в 9:19 PST

Напомним, Майли Сайрус полностью обнажилась для обложки книги.