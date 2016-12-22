Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
18-летняя дочь Майкла Джексона показала фигуру в бикини (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7819/10_main.1482396970.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/10_tn.1482396970.jpg Звезды Пэрис запечатлена в купальнике на террасе

18-летняя дочь Майкла Джексона показала фигуру в бикини (фото)

Сегодня, 11:00

Пэрис запечатлена в купальнике на террасе

Пэрис Джексон. Фото: Instagram
Пэрис Джексон. Фото: Instagram

18-летняя дочь Майкла Джексона Пэрис, которая встречается ударником рок-группы Street Drum Corps Майклом Снодди, на странице в Instagram поделилась редким фото в купальнике.

На свежем снимке, опубликованном Пэрис, она запечатлена в бикини на террасе. Что это, поездка к океану или лишь воспоминание о недавнем отдыхе  – неизвестно.

Девушка продемонстрировала подтянутую фигуру. 

1_1476

Фото: Instagram
фото, дочь, Джексон, пэрис, бикини, instagram

Вы сейчас просматриваете новость "18-летняя дочь Майкла Джексона показала фигуру в бикини (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Пэрис с бабушкой Кэтрин Джексон Фото: instagram/parisjackson

Дочь Майкла Джексона подрабатывает, делая педикюр Маколею Калкину

Вчера, 18:00

Пэрис опубликовала оригинальную фотографию со своим крестным отцом 

Звезды

Ева Лонгория. Фото: Instagram

41-летняя Ева Лонгория похвасталась фигурой в бикини

Вчера, 11:30

Ева показала, как наслаждается каникулами

Звезды

Алессандра Амбросио. Фото: Instagram

Супермодель Алессандра Амбросио в бикини засветила грудь на отдыхе

20 Декабря, 15:30

Амбросио наслаждается отпуском на Мальдивах

Другие

Алена Дмитраш. Фото Instagram

Гимнастка Алена Дмитраш в бикини загрустила в Дубае (фото)

20 Декабря, 13:28

Участница трех Олимпиад в составе сборной Украины по художественной гимнастике возвращается из отпуска

Звезды

Эшли снялась в фотосессии купальников. Фото: instagram.com/swimsuitsforall

Пышнотелая Эшли Грэм похвасталась формами в бикини

16 Декабря, 15:09

28-летняя модель уехала в Пуэрто-Рико и снялась в горячей фотосессии купальников

Звезды

Алессандра Амбросио. Фото: AFP

Супермодель Алессандра Амбросио в бикини проводит время на Багамах (фото)

13 Декабря, 12:37

Модель нежится под солнцем на острове

Другие

Красавицы-серферы из Австралии. Фото Instagram

В бикини на снегу: австралийские сестры-серферы взорвали сеть ярким фото

9 Декабря, 16:13

Входящая в топ-10 лучших серферов мира Элли-Джин Коффи порадовала поклонников фото с сестрами

Звезды

Анна Нетребко с мужем и друзьями. Фото: Instagram

45-летняя певица Анна Нетребко засветила грудь на пляже в Майами (фото)

8 Декабря, 12:00

Артистка опубликовала снимки с отпуска в США

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.