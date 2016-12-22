18-летняя дочь Майкла Джексона показала фигуру в бикини (фото)
Пэрис запечатлена в купальнике на террасе
18-летняя дочь Майкла Джексона Пэрис, которая встречается ударником рок-группы Street Drum Corps Майклом Снодди, на странице в Instagram поделилась редким фото в купальнике.
На свежем снимке, опубликованном Пэрис, она запечатлена в бикини на террасе. Что это, поездка к океану или лишь воспоминание о недавнем отдыхе – неизвестно.
Девушка продемонстрировала подтянутую фигуру.
Фото: Instagram
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