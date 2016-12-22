18-летняя дочь Майкла Джексона показала фигуру в бикини (фото)

18-летняя дочь Майкла Джексона Пэрис, которая встречается ударником рок-группы Street Drum Corps Майклом Снодди, на странице в Instagram поделилась редким фото в купальнике.

На свежем снимке, опубликованном Пэрис, она запечатлена в бикини на террасе. Что это, поездка к океану или лишь воспоминание о недавнем отдыхе – неизвестно.

Девушка продемонстрировала подтянутую фигуру.

Фото: Instagram