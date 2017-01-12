18-летняя дочь Майкла Джексона раскритиковала сериал с Джозефом Файнсом в роли ее отца (видео)

Племянник артиста заявил, что невозможно описать это "вопиющее неуважение"

Дочь легендарного певца Майкла Джексона жестко раскритиковала сериал "Городские мифы", в котором главную роль исполнил британский актер Джозеф Файнс, сообщает Billboard.

Критические отзывы она высказал после того, как канал Sky Arts в среду, 11 января, представил трейлер сериала.

После этого дочь музыканта Пэрис Джексон и племянник артиста Тадж Джексон выступили с критикой в адрес "Городских легенд".

Пэрис Джексон восприняла случившееся как намеренное оскорбление наследия Джексона, а также актрисы Элизабет Тейлор (которая дружила с музыкантом и была крестной матерью его дочери). В сериале актрису играет Стокард Ченнинг.

Тадж Джексон также заявил, что невозможно описать это "вопиющее неуважение".

Тем временем знаменитости исполнили I Will Survive в преддверии инаугурации Трампа.