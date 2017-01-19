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18-летняя дочь Майкла Джексона снялась в рекламе Chanel http://www.segodnya.ua/img/article/7897/85_main.1484826016.png http://www.segodnya.ua/img/article/7897/85_tn.1484826016.png Звезды Джексон произвела впечатление на несколько крупных брендов

18-летняя дочь Майкла Джексона снялась в рекламе Chanel

Сегодня, 14:09

Джексон произвела впечатление на несколько крупных брендов

Пэрис вливается в модельный бизнес. Фото: instagram.com/parisjackson
Пэрис вливается в модельный бизнес. Фото: instagram.com/parisjackson

Дочь американского певца Майкла Джексона дебютировала в модельном бизнесе. Первой работой стали съемки в рекламе Chanel, сообщает Hello.

По данным издания, 18-летнюю Пэрис Джексон уже заметили на съемочной площадке в Париже. Она позировала с флагами США и Франции, а окружали ее манекенщики в военной форме.

Отмечается, что Джексон произвела впечатление на несколько крупных брендов. Также утверждается, что дочь поп-короля хочет стать актрисой.

Тем временем 28-летняя модель похвасталась пышными формами в купальниках.
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