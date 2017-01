18-летняя дочь Майкла Джексона снялась в рекламе Chanel

Дочь американского певца Майкла Джексона дебютировала в модельном бизнесе. Первой работой стали съемки в рекламе Chanel, сообщает Hello.

По данным издания, 18-летнюю Пэрис Джексон уже заметили на съемочной площадке в Париже. Она позировала с флагами США и Франции, а окружали ее манекенщики в военной форме.

