18-летняя дочь Майкла Джексона снялась в рекламе Chanel
Джексон произвела впечатление на несколько крупных брендов
Дочь американского певца Майкла Джексона дебютировала в модельном бизнесе. Первой работой стали съемки в рекламе Chanel, сообщает Hello.
По данным издания, 18-летнюю Пэрис Джексон уже заметили на съемочной площадке в Париже. Она позировала с флагами США и Франции, а окружали ее манекенщики в военной форме.
.@ParisJackson makes her Chanel modeling debut, wants to make her dad proud: https://t.co/97Yx58F3UC pic.twitter.com/19YGTeeyg5— ExtraTV (@extratv) 19 января 2017 г.
Отмечается, что Джексон произвела впечатление на несколько крупных брендов. Также утверждается, что дочь поп-короля хочет стать актрисой.
Тем временем 28-летняя модель похвасталась пышными формами в купальниках.
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