18-летняя дочь Майкла Джексона снялась в рекламе Chanel

Дочь американского певца Майкла Джексона дебютировала в модельном бизнесе. Первой работой стали съемки в рекламе Chanel, сообщает Hello.

По данным издания, 18-летнюю Пэрис Джексон уже заметили на съемочной площадке в Париже. Она позировала с флагами США и Франции, а окружали ее манекенщики в военной форме.

Отмечается, что Джексон произвела впечатление на несколько крупных брендов. Также утверждается, что дочь поп-короля хочет стать актрисой.

Тем временем 28-летняя модель похвасталась пышными формами в купальниках.