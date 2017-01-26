18-летняя дочь Майкла Джексона выдвинула свою версию смерти отца

Певец умер в 2009 году в возрасте 50 лет, когда Пэрис было только 11 лет

Дочь короля поп-музыки Майкла Джексона заявила, что считает гибель отца преднамеренным убийством.

Об этом 18-летняя Пэрис Джексон рассказала в интервью изданию Rolling Stone.

"Отец часто намекал, что у него есть враги. Иногда это звучало как "однажды они все-таки убьют меня". Понимаю, что это кажется очередной конспирологической теорией, но все настоящие фанаты и все члены семьи знают, что это правда. Это была западня", — рассказала Пэрис.

При этом Джексон в скользь ответила на вопрос, почему не борется за справедливое расследование смерти своего отца.

"Это как шахматная партия. И я стараюсь играть правильно", – рассказала она.

Напомним, что певец умер в 2009 году в возрасте 50 лет, когда Пэрис было только 11 лет. Точная причина его смерти до сих пор не установлена.

Ранее 18-летняя дочь Майкла Джексона снялась в рекламе Chanel.