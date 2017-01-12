18-летняя дочь Сильвестра Сталлоне снялась в нижнем белье (фото)
В кадре юная красотка танцует под песню "Cherry Bomb"
Новой героиней рождественского видеокалендаря журнала Love, вслед за Ириной Шейк и Эмили Ратажковски, стала дочь Сильвестра Сталлоне. Ролик с 18-летней Систин появился в сети.
Девушка решилась на смелую съемку. В видео Сталлоне появляется в откровенном нижем белье.
В кадре юная красотка танцует под песню "Cherry Bomb" группы "The Runaways".
Напомним, в этом году три дочери актера разделили между собой звание "Мисс Золотой глобус".
Кадр из видео
Кадр из видео
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