18-летняя дочь Сильвестра Сталлоне снялась в нижнем белье (фото)

В кадре юная красотка танцует под песню "Cherry Bomb"

Новой героиней рождественского видеокалендаря журнала Love, вслед за Ириной Шейк и Эмили Ратажковски, стала дочь Сильвестра Сталлоне. Ролик с 18-летней Систин появился в сети.

Девушка решилась на смелую съемку. В видео Сталлоне появляется в откровенном нижем белье.

В кадре юная красотка танцует под песню "Cherry Bomb" группы "The Runaways".

Напомним, в этом году три дочери актера разделили между собой звание "Мисс Золотой глобус".

Кадр из видео

@sistinestallone by @douginglish @seanknight @marcjacobs Видео опубликовано LOVE MAGAZINE (@thelovemagazine) Янв 11 2017 в 12:28 PST

Кадр из видео