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18-летняя дочь Сильвестра Сталлоне снялась в нижнем белье (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7875/21_main.1484212917.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/21_tn.1484212917.jpg Звезды В кадре юная красотка танцует под песню "Cherry Bomb" 

18-летняя дочь Сильвестра Сталлоне снялась в нижнем белье (фото)

Сегодня, 12:00

В кадре юная красотка танцует под песню "Cherry Bomb" 

Дочери Сильвестра Сталлоне - Систин, София, Скарлет. Фото: Instagram
Дочери Сильвестра Сталлоне - Систин, София, Скарлет. Фото: Instagram

Новой героиней рождественского видеокалендаря журнала Love, вслед за Ириной Шейк и Эмили Ратажковски, стала дочь Сильвестра Сталлоне.  Ролик с 18-летней Систин появился в сети.

Девушка решилась на смелую съемку. В видео Сталлоне появляется в откровенном нижем белье.

В кадре юная красотка танцует под песню "Cherry Bomb" группы "The Runaways".

Напомним, в этом году три дочери актера разделили между собой звание "Мисс Золотой глобус".

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Кадр из видео

@sistinestallone by @douginglish @seanknight @marcjacobs

Видео опубликовано LOVE MAGAZINE (@thelovemagazine)

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Кадр из видео
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Источник:

"Сегодня"

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