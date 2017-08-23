18-летняя Лили-Роуз Депп снялась топлес для глянца

Сегодня, 05:27

Модель и актриса красуется на одной из четырех обложек журнала CR Fashion Book


Лили-Роуз Депп украсила обложку CR Fashion Book

Лили-Роуз Депп украсила обложку CR Fashion Book

Лили-Роуз Депп украсила обложку CR Fashion Book

18-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп снялась в фотосессии для 11-го выпуска журнала Карин Ройтфельд CR Fashion Book и украсила одну из четырех обложек журнала. На трех других обложках помещены фотографии моделей Алек Уэк, Лары Стоун и Кары Тейлор. Темой выпуска стал 1999 год, а на прилавках журнал появится 7 сентября, – пишет woman.ua со ссылкой на people.com.

На обложку попало фото, на котором модель одета в клетчатую рубашку, накинутую на плечи, а внутри журнала опубликованы снимки, на которых Лили-Роуз позирует топлес.

В интервью для журнала, которое у нее брала Натали Портман, Лили-Роуз прокомментировала съемку. "Катрин стилизовала мою первую съемку для Chanel, когда мне было 15 лет. На этот раз мне нужно было показать больше кожи и быть немного более сексуальной. Мне только исполнилось 18 лет, так что я была готова поднять ставки" – рассказала модель.

Фотографом выступил Стивен Кляйн, который ранее снимал маму Лили-Роуз Депп – Ванессу Паради, когда та была в возрасте дочери.

"Он сделал удивительные снимки моей мамы, когда она была в моем возрасте. Мы снимали перед зеркалом, на котором были приклеены фотографии моей мамы. Оказалось, что у нас был похожий гранжевый образ" – говорит Депп.

Несмотря на то, что Лили-Роуз Депп повезло быть дочерью ее знаменитых и талантливых родителей, 18-летняя знаменитость хочет, чтобы мир знал, что все то, что она имеет сегодня, досталось ей не из-за знаменитой фамилии. По словам девушки, это наоборот заставляет ее работать еще больше и усерднее.

Ранее сообщалось, что 18-летняя дочь Джонни Деппа покупает дом вместе с 25-летним бойфрендом.
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