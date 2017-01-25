19-летняя актриса Белла Торн снялась голой в одних носках (фото)

19-летняя американская актриса и певица Белла Торн обожает шокировать своих поклонников и меняется чуть ли не каждую неделю. Она красит волосы то в рыжий, то в синий, то в зеленый. Теперь она перешла на новый уровень – полностью голая и в носках, – пишет peopletalk.ru.

Откровенной фотографией звезда фильма "Простушка" поделилась в своем Twitter. "Неугомонный маленький жук", — подписала свой пост в социальной сети Белла.

Напомним, Беллу Торн прозвали самой незакомплексованной звездой Америки. Она с легкостью призналась в своей бисексуальности, каждую неделю меняет цвет волос и не скрывает, что не бреет ноги.