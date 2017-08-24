19-летняя дочь Сталлоне разделась в Instagram

Сегодня, 07:19

На фото красотка позирует в белом кружевном белье, лежа на столе

Систин Сталлоне. Фото: instagram.com/sistinestallone
Систин Сталлоне. Фото: instagram.com/sistinestallone

19-летняя дочь звезды боевиков Сильвестра Сталлоне и американской модели Дженнифер Флавин – Систин – опубликовала на своей страничке в Instagram откровенный снимок. На фото красотка позирует в белом кружевном белье, лежа на столе.

20986865_361199240957758_8239523019366596608_n_01

Систин Сталлоне. Фото: instagram.com/sistinestallone

Отметим, средняя дочь звездных родителей активно покоряет фэшн-индустрию: девушка позирует для журналов с 16 лет. Также Систин любит демонстрировать свою фигуру в Instagram.

Напомним, ранее дочери Сталлоне снялись в бикини на берегу океана.
дочь, Сталлоне, модель, белье

Вы сейчас просматриваете новость "19-летняя дочь Сталлоне разделась в Instagram". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Друзья-актеры. Фото: instagram.com/officialslystallone

Сталлоне станцевал на юбилее Шварценеггера (видео)

3 Августа, 06:29

Во время празднования актеры-друзья решили попробовать исполнить гавайский танец хулу

Звезды

София и Систин Сталлоне. Фото: instagram.com/sophiastallone

Дочери Сталлоне снялись в бикини на берегу океана

1 Августа, 05:52

Красотки продемонстрировали идеальные фигуры

Звезды

20-летняя София и 15-летняя Скарлет. Фото: REX

Дочери Сильвестра Сталлоне вместе с мамой посетили вечеринку

27 Июля, 11:30

Сестры решили не отличаться друг от друга и нарядились в одном стиле

Звезды

Сильвестр Сталлоне. Фото: AFP

Сильвестр Сталлоне отказался от участия в болливудском "Рэмбо"

24 Июля, 02:26

Актер не имеет ничего против новой картины и желает ее создателям удачи

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования