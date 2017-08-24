19-летняя дочь Сталлоне разделась в Instagram
На фото красотка позирует в белом кружевном белье, лежа на столе
19-летняя дочь звезды боевиков Сильвестра Сталлоне и американской модели Дженнифер Флавин – Систин – опубликовала на своей страничке в Instagram откровенный снимок. На фото красотка позирует в белом кружевном белье, лежа на столе.
Систин Сталлоне. Фото: instagram.com/sistinestallone
Отметим, средняя дочь звездных родителей активно покоряет фэшн-индустрию: девушка позирует для журналов с 16 лет. Также Систин любит демонстрировать свою фигуру в Instagram.
Напомним, ранее дочери Сталлоне снялись в бикини на берегу океана.
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