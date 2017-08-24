19-летняя дочь Сталлоне разделась в Instagram

На фото красотка позирует в белом кружевном белье, лежа на столе

19-летняя дочь звезды боевиков Сильвестра Сталлоне и американской модели Дженнифер Флавин – Систин – опубликовала на своей страничке в Instagram откровенный снимок. На фото красотка позирует в белом кружевном белье, лежа на столе.

Систин Сталлоне. Фото: instagram.com/sistinestallone

Отметим, средняя дочь звездных родителей активно покоряет фэшн-индустрию: девушка позирует для журналов с 16 лет. Также Систин любит демонстрировать свою фигуру в Instagram.

Публикация от Sistine (@sistinestallone) Июл 14 2017 в 5:07 PDT

Публикация от Sistine (@sistinestallone) Июн 18 2017 в 4:03 PDT

Публикация от Sistine (@sistinestallone) Янв 6 2017 в 4:10 PST

Напомним, ранее дочери Сталлоне снялись в бикини на берегу океана.