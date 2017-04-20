19-летняя Кайли Дженнер надела откровенное мини за 40 долларов
Сестра Ким Кардашьян была замечена в коротком платье на фестивале Coachella
Американская модель и участница телешоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер продемонстрировала откровенный образ.
На музыкальном фестивале Coachella 19-летняя сестра Ким Кардашьян была замечена в коротком платье золотого цвета с открытой спиной от бренда Pretty Little Thing.
Волосы Дженнер перекрасила в неоновый цвет. Стоимость мини составляет всего 44 доллара (около 1200 гривен).
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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