19-летняя Кайли Дженнер надела откровенное мини за 40 долларов

Сегодня, 12:30

Сестра Ким Кардашьян была замечена в коротком платье на фестивале Coachella

Кайли Дженнер. Фото: Instagram
Кайли Дженнер. Фото: Instagram

Американская модель и участница телешоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер продемонстрировала откровенный образ.

На музыкальном фестивале Coachella 19-летняя сестра Ким Кардашьян была замечена в коротком платье золотого цвета с открытой спиной от бренда Pretty Little Thing.

Волосы Дженнер перекрасила в неоновый цвет. Стоимость мини составляет всего 44 доллара (около 1200 гривен).

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Источник:

"Сегодня"

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