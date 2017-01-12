19-летняя сестра Ким Кардашьян пришла на вечеринку в странном платье с дырками (фото,видео)

Ее снимки собрали более чем по миллиону лайков, а видеоролики и вовсе набрали по 9 миллионов просмотров

Самая младшая из сестер семейства Кардашьян Кайли Дженнер пришла на вечеринку журнала Marie Claire в странном наряде.

Снимками и короткими видеороликами с мероприятия Кайли поделилась в Instagram.

Свой наряд от французского бренда BALMAIN 19-летняя звезда реалити-шоу показала во всей красе.

Видео опубликовано Kylie (@kyliejenner) Янв 10 2017 в 6:44 PST

Она выбрала платье в пол насыщенного фиолетового цвета с большими дырками вдоль бедер и с открытым животом. При этом сам наряд состоял из сплошных кусочков ткани, которые уложены в рюши.

Свой образ Кайли дополнила туфлями на высоких шпильках и распущенными волосами.

@balmain Видео опубликовано Kylie (@kyliejenner) Янв 10 2017 в 6:46 PST

Впрочем, поклонники юной знаменитости остались довольными, ее снимки собрали более чем по миллиону лайков, а видеоролики и вовсе набрали по 9 миллионов просмотров.

Тем временем Даша Астафьева покорила формами в купальнике.