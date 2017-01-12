19-летняя сестра Ким Кардашьян пришла на вечеринку в странном платье с дырками (фото,видео)
Ее снимки собрали более чем по миллиону лайков, а видеоролики и вовсе набрали по 9 миллионов просмотров
Самая младшая из сестер семейства Кардашьян Кайли Дженнер пришла на вечеринку журнала Marie Claire в странном наряде.
Снимками и короткими видеороликами с мероприятия Кайли поделилась в Instagram.
Свой наряд от французского бренда BALMAIN 19-летняя звезда реалити-шоу показала во всей красе.
Она выбрала платье в пол насыщенного фиолетового цвета с большими дырками вдоль бедер и с открытым животом. При этом сам наряд состоял из сплошных кусочков ткани, которые уложены в рюши.
Свой образ Кайли дополнила туфлями на высоких шпильках и распущенными волосами.
Впрочем, поклонники юной знаменитости остались довольными, ее снимки собрали более чем по миллиону лайков, а видеоролики и вовсе набрали по 9 миллионов просмотров.
Тем временем Даша Астафьева покорила формами в купальнике.
Вы сейчас просматриваете новость "19-летняя сестра Ким Кардашьян пришла на вечеринку в странном платье с дырками (фото,видео)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии