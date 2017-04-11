19-летняя сестра Ким Кардашьян сходила на выпускной с "учеником-неудачником"

Вчера, 15:10

Она решила помочь выпускнику Альберту Чоа – якобы ему отказала девушка, которую он пригласил

Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner

Звезда американского реалити-шоу Кайли Дженнер сходила на выпускной вечер с "учеником-неудачником", сообщает The Independent.

По данным издание, это произошло в Сакраменто.

Отмечается, что 19-летняя Дженнер произвела на мероприятии фурор. По имеющейся информации, модель решила помочь выпускнику Альберту Чоа – якобы ему отказала девушка, которую он пригласил.

Скорее всего, этот эпизод вошел в реалити-шоу "Семейство Кардашьян", в котором снимается Дженнер.

kowgirl

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

выпускной, модель, девушка, реалити-шоу, Кардашьян, ким кардашьян, публикация, Сакраменто, фурор, Дженнер, Кайли Дженнер

Вы сейчас просматриваете новость "19-летняя сестра Ким Кардашьян сходила на выпускной с "учеником-неудачником"". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

19-летняя Кайли Дженнер: до и после пластики

25 Марта, 22:54

Девушка изменила форму носа, увеличила губы вставила силиконовые импланты

Звезды

Эмма Уотсон. Фото: AFP

Хакеры обнародовали снимки обнаженной Эммы Уотсон

15 Марта, 13:30

Предыдущая волна "слива" личных фотографий знаменитостей была в декабре 2016-го

Звезды

Постоянная клиентка: 19-летняя сестра Ким Кардашьян снялась в новой съемке украинского фотографа

6 Марта, 15:09

Звезда реалити-шоу позировала Самсоновой в юбке с высокой талией, коротким топом и в туфлях на шпильке

Шоу-бизнес

Новый тренд звезд: сексуальное боди

1 Марта, 06:37

Если фигура не совершенна, из-за этого не стоит волноваться - боди "подбирает" и подтягивает все тело

Звезды

Кайли любит делать пикантные снимки. Фото: instagram.com/kyliejenner

19-летняя сестра Ким Кардашьян оголила грудь ради рекламы своего бренда

9 Февраля, 07:39

Фото Кайли собрали уже по более чем 2,5 миллиона просмотров

Звезды

Кайли Дженнер. Фото: Instagram

Рианна и Кайли Дженнер появились на публике в одинаковых комбинезонах с пикантным декольте

7 Февраля, 10:01

19-летняя сестра Ким Кардашьян была замечена в откровенном белом комбинезоне во время отдыха в Коста-Рике

Звезды

Ким Кардашьян. Фото: Instagram

Ким Кардашьян не надела бюстгальтер под прозрачное мини за четыре тысячи долларов

1 Февраля, 09:01

Сейчас Ким в компании мамы и сестер наслаждается отдыхом в Коста-Рике

Звезды

Кайли Дженнер. Фото: Instagram

Младшая сестра Ким Кардашьян прогадала с размером декольте

31 Января, 11:30

Кайли примерила полупрозрачный белый комбинезон на тонких бретельках 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования