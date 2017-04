19-летняя сестра Ким Кардашьян сходила на выпускной с "учеником-неудачником"

Звезда американского реалити-шоу Кайли Дженнер сходила на выпускной вечер с "учеником-неудачником", сообщает The Independent.

По данным издание, это произошло в Сакраменто.

Отмечается, что 19-летняя Дженнер произвела на мероприятии фурор. По имеющейся информации, модель решила помочь выпускнику Альберту Чоа – якобы ему отказала девушка, которую он пригласил.

Kylie Jenner decided to go to a random high school prom https://t.co/hx5lnvfbpk pic.twitter.com/lExAXwVYHl