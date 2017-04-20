19-летняя актриса Шеннон Персер призналась в бисексуальности

К каминг-ауту ее подтолкнули обвинения поклонников в том, что артистка ведет себя как человек с нетрадиционной ориентацией для привлечения внимания

Американская актриса Шеннон Персер, которая получила популярность благодаря мистическому сериале "Очень странные дела", объявила о своей бисексуальности, сообщает портал Page Six.

По словам 19-летней Персер, к каминг-ауту ее подтолкнули обвинения поклонников в том, что артистка ведет себя как человек с нетрадиционной ориентацией для привлечения внимания.

"Я решила, что это лучший момент для того, чтобы рассказать о личном", — заявила Персер.

В сериале "Очень странные дела" Персер исполнила роль Барб Холланд. Актриса также появилась в эпизодах криминальной драмы "Ривердэйл".

Ранее ее коллега, 70-летняя Сьюзан Сарандон призналась в бисексуальности.