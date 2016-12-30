19-летняя Виктория Петрик вышла замуж
Певица показала обручальное кольцо
Украинская певица Виктория Петрик удивила поклонников на странице в Instagram радостной новостью.
Представительница Украины на "Детском Евровидение 2008" в Лимасоне (Кипр), где заняла 2 место, вышла замуж. 19-летняя Виктория опубликовала снимок с обручальным кольцом. Своего избранника Петрик скрывает.
"Любимый Муж. Счастливы. Я безумно благодарна богу за такой подарок судьбы как ты. Я горда тем, что ты мой Муж", – подписала кадр звезда.
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