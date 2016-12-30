19-летняя Виктория Петрик вышла замуж

Украинская певица Виктория Петрик удивила поклонников на странице в Instagram радостной новостью.

Представительница Украины на "Детском Евровидение 2008" в Лимасоне (Кипр), где заняла 2 место, вышла замуж. 19-летняя Виктория опубликовала снимок с обручальным кольцом. Своего избранника Петрик скрывает.

"Любимый Муж. Счастливы. Я безумно благодарна богу за такой подарок судьбы как ты. Я горда тем, что ты мой Муж", – подписала кадр звезда.

Любимый МужМы СчастливыЯ безумно благодарна богу за такой подарок судьбы как тыя горда тем что ты мой Муж Фото опубликовано Виктория (@viktoria_petryk) Дек 26 2016 в 2:17 PST