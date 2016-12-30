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19-летняя Виктория Петрик вышла замуж http://www.segodnya.ua/img/article/7846/14_main.1483088335.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/14_tn.1483088335.jpg Звезды Певица показала обручальное кольцо

19-летняя Виктория Петрик вышла замуж

Сегодня, 11:00

Певица показала обручальное кольцо

Виктория Петрик. Фото: Instagram
Виктория Петрик. Фото: Instagram

Украинская певица Виктория Петрик удивила поклонников на странице в Instagram радостной новостью. 

Представительница Украины на "Детском Евровидение 2008" в Лимасоне (Кипр), где заняла 2 место, вышла замуж. 19-летняя Виктория опубликовала снимок с обручальным кольцом. Своего избранника Петрик скрывает.

"Любимый Муж. Счастливы. Я безумно благодарна богу за такой подарок судьбы как ты. Я горда тем, что ты мой Муж", – подписала кадр звезда. 

Любимый муж

Фото опубликовано Виктория (@viktoria_petryk)

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Источник:

"Сегодня"

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