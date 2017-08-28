20-летняя дочь Михаила Турецкого вышла замуж в роскошном платье от Валентина Юдашкина

Сегодня, 11:00

Грузино-еврейская свадьба была организована с размахом

20-летняя Сарина с возлюбленным. Фото: Instagram
20-летняя Сарина с возлюбленным. Фото: Instagram

26 августа в Москве состоялась свадьба одной из четырех дочерей Михаила Турецкого.  

20-летняя Сарина вышла замуж за своего 22-летнего возлюбленного Торнике Церцвадзе. Грузино-еврейская свадьба была организована с размахом – огромный зал и море цветов.

Платье невесты сшил Валентин Юдашкин. Об этом сообщила дочь дизайнера Галина, опубликовав фото Сарины на своей странице в Instagram.

Ведущим вечера стал Андрей Малахов.

1_2970

Фото: Instagram

2_1408

Фото: Instagram

3_557

Фото: Instagram

Напомним, известная пара Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян связали себя узами брака 15 июня.
фото, свадьба, платье, дочь, невесты, замуж, Михаил Турецкий, Юдашкина

Вы сейчас просматриваете новость "20-летняя дочь Михаила Турецкого вышла замуж в роскошном платье от Валентина Юдашкина ". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования