20-летняя дочь Михаила Турецкого вышла замуж в роскошном платье от Валентина Юдашкина

Грузино-еврейская свадьба была организована с размахом

26 августа в Москве состоялась свадьба одной из четырех дочерей Михаила Турецкого.

20-летняя Сарина вышла замуж за своего 22-летнего возлюбленного Торнике Церцвадзе. Грузино-еврейская свадьба была организована с размахом – огромный зал и море цветов.

Платье невесты сшил Валентин Юдашкин. Об этом сообщила дочь дизайнера Галина, опубликовав фото Сарины на своей странице в Instagram.

Ведущим вечера стал Андрей Малахов.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Напомним, известная пара Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян связали себя узами брака 15 июня.