20-летняя дочь Михаила Турецкого вышла замуж в роскошном платье от Валентина Юдашкина
Грузино-еврейская свадьба была организована с размахом
26 августа в Москве состоялась свадьба одной из четырех дочерей Михаила Турецкого.
20-летняя Сарина вышла замуж за своего 22-летнего возлюбленного Торнике Церцвадзе. Грузино-еврейская свадьба была организована с размахом – огромный зал и море цветов.
Платье невесты сшил Валентин Юдашкин. Об этом сообщила дочь дизайнера Галина, опубликовав фото Сарины на своей странице в Instagram.
Ведущим вечера стал Андрей Малахов.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Напомним, известная пара Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян связали себя узами брака 15 июня.
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