20-летняя Кайли Дженнер снялась в очень откровенной фотосессии (18+)

Сегодня, 06:04

Кайли стала главной героиней нового номера V Magazine


Кайли Дженнер. Фото: V Magazine

Кайли Дженнер. Фото: V Magazine

Кайли Дженнер. Фото: V Magazine

Кайли Дженнер. Фото: V Magazine

Кайли Дженнер поделилась с поклонниками кадрами из своей первой откровенной фотосессии. Кайли стала главной героиней нового номера V Magazine и не только дала интервью, но и оголилась перед камерами, – пишет graziamagazine.

Для сентябрьского выпуска журнала Кайли позировала фотографу в прозрачных платьях, сквозь которые явно видно ее грудь. Образы дополнил макияж, выполненный в стиле "макияж русалки", а самым неожиданным (пожалуй, еще более неожиданным, чем оголенная грудь звезды реалити-шоу "Семейство Кардашьян") стал цвет волос модели. На снимках Кайли предстала с пепельным блондом, хотя обычно она брюнетка.

В интервью девушка признается: несмотря на всевозможные откровенные проекты, на этой съемке она впервые настолько оголилась. "Это было мое первое суперню. Я часто публикую сексуальные фотографии, но еще никогда не раздевалась", — рассказала Кайли.

Ранее 20-летняя Кайли Дженнер порадовала откровенными фото в Instagram.
Кардашьян, Кайли Дженнер

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