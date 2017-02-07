20-летняя модель похвасталась идеальным телом в бикини (фото)

Снимок поклонники оценили почти в 300 тысяч лайков

Американская модель и дочь известного актера Стивена Болдуина Хейли вместе с подругой провела веселые выходные с подругой у моря.

Снимками в купальнике она поделилась в Instagram.

"Это были лучшие выходные", – подписала она фото, на котором позирует с подругой в купальниках.

best weekend EVER! Love you @keliamoniz happy birthday and happy wedding Фото опубликовано Hailey Baldwin (@haileybaldwin) Фев 5 2017 в 7:17 PST

Позже модель опубликовала селфи, которое она сделала в комнате с подписью: "Возвращаюсь в реальную жизнь".

alright back 2 real life Фото опубликовано Hailey Baldwin (@haileybaldwin) Фев 5 2017 в 11:01 PST

На фото Хейли позирует в нюдовом купальнике, который выгодно подчеркивает стройные ноги модели, плоский живот и тонкую талию.

Снимок поклонники оценили почти в 300 тысяч лайков.