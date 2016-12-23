20-летнюю модель Беллу Хадид раскритиковали за чрезмерную худобу (фото)

Поклонники попросили девушку "съедать что-то еще кроме огурца раз в день"

Подписчики 20-летней Беллы Хадид атаковали ее под последним фото в Instagram с осуждающими комментариями вроде "слишком худая", или "тебе надо съедать что-то еще кроме огурца раз в день". На самом же деле Хадид-младшая просто позирует на фоне пальмы и выглядит прекрасно, – пишет peopletalk.

Белла никак не отреагировала на комментарии в социальной сети и тем временем поднимается все выше по карьерной лестнице. Участие в шоу Victoria’s Secret, сотрудничество с мировыми брендами и создание собственной коллекции для бренда Chrome Hearts – это только начало пути.

Фото опубликовано Bella Hadid (@bellahadid) Дек 21 2016 в 1:07 PST

Фото опубликовано Bella Hadid (@bellahadid) Дек 14 2016 в 2:38 PST

Фото опубликовано Bella Hadid (@bellahadid) Дек 7 2016 в 8:05 PST

Фото опубликовано Bella Hadid (@bellahadid) Дек 6 2016 в 4:14 PST