20-летнюю модель Беллу Хадид раскритиковали за чрезмерную худобу (фото)
Поклонники попросили девушку "съедать что-то еще кроме огурца раз в день"
Подписчики 20-летней Беллы Хадид атаковали ее под последним фото в Instagram с осуждающими комментариями вроде "слишком худая", или "тебе надо съедать что-то еще кроме огурца раз в день". На самом же деле Хадид-младшая просто позирует на фоне пальмы и выглядит прекрасно, – пишет peopletalk.
Белла никак не отреагировала на комментарии в социальной сети и тем временем поднимается все выше по карьерной лестнице. Участие в шоу Victoria’s Secret, сотрудничество с мировыми брендами и создание собственной коллекции для бренда Chrome Hearts – это только начало пути.
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