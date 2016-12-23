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20-летнюю модель Беллу Хадид раскритиковали за чрезмерную худобу (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7822/81_main.1482456641.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/81_tn.1482456641.jpg Звезды Поклонники попросили девушку "съедать что-то еще кроме огурца раз в день"

20-летнюю модель Беллу Хадид раскритиковали за чрезмерную худобу (фото)

Сегодня, 06:42

Поклонники попросили девушку "съедать что-то еще кроме огурца раз в день"

Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid
Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid

Подписчики 20-летней Беллы Хадид атаковали ее под последним фото в Instagram с осуждающими комментариями вроде "слишком худая", или "тебе надо съедать что-то еще кроме огурца раз в день". На самом же деле Хадид-младшая просто позирует на фоне пальмы и выглядит прекрасно, – пишет peopletalk.

Белла никак не отреагировала на комментарии в социальной сети и тем временем поднимается все выше по карьерной лестнице. Участие в шоу Victoria’s Secret, сотрудничество с мировыми брендами и создание собственной коллекции для бренда Chrome Hearts – это только начало пути.
модель, instagram, худоба, белла хадид

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