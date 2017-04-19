21-летняя Алина Гросу удивила дерзким образом в кожаном лифе
Всего за несколько часов под снимком появилось множество комментариев и комплиментов
Украинская певица Алина Гросу удивила своих поклонников смелым образом для фотосессии. Снимок она опубликовала в Instagram.
"Фотосэшн", – написала она под фото и добавила хэштег "скоро", чем заинтриговала своих поклонников.
Для съемок 21-летняя Алина выбрала довольно дерзкий образ: короткую блестящую юбку, ботфорты, кожаный лиф и короткую джинсовую курточку.
Свой образ певица дополнила золотыми сережками, высоким хвостом и ярким макияжем.
Фото: instagram.com/alina_grosu
Всего за несколько часов под снимком появилось множество комментариев и комплиментов: "Хорошее фото", "Удивила", "Красотка", "Секси", "Очень красивая".
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