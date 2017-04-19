21-летняя Алина Гросу удивила дерзким образом в кожаном лифе

Сегодня, 04:20

Всего за несколько часов под снимком появилось множество комментариев и комплиментов

Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу удивила своих поклонников смелым образом для фотосессии. Снимок она опубликовала в Instagram.

"Фотосэшн", – написала она под фото и добавила хэштег "скоро", чем заинтриговала своих поклонников.

Для съемок 21-летняя Алина выбрала довольно дерзкий образ: короткую блестящую юбку, ботфорты, кожаный лиф и короткую джинсовую курточку.

Свой образ певица дополнила золотыми сережками, высоким хвостом и ярким макияжем.

.jpg_484

Фото: instagram.com/alina_grosu

Всего за несколько часов под снимком появилось множество комментариев и комплиментов: "Хорошее фото", "Удивила", "Красотка", "Секси", "Очень красивая".
фото, певица, гросу, образ, Алина Гросу, instagram, хэштег, красотка, снимок, ботфорты

Вы сейчас просматриваете новость "21-летняя Алина Гросу удивила дерзким образом в кожаном лифе". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Гросу сейчас 21 год. Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу показала, какой была 17 лет назад

20 Февраля, 12:09

Певица скорбит по Максиму Папернику, который снял ей в свое время четыре клипа 

Звезды

Алина Гросу на отдыхе. Фото: instagram.com/alina_grosu

На Бьянку похожа: Алина Гросу показала, какой была в 18 лет

21 Марта, 14:09

Подписчики певицы разделились на два лагеря: тех, кому она нравится больше блондинкой, и тех, кому больше нравится Алина-брюнетка

Звезды

Гросу недавно вернулась с Мексики. Фото: instagram.com/alina_grosu

Не похожа на себя: Алина Гросу восхитила веснушками в стильной фотосессии

27 Февраля, 13:38

21-летняя певица позирует в стильном платье-тренче глубокого голубого цвета с принтом в виде французского бульдога

Звезды

Алина Гросу. Фото: Instagram

Эксперты прокомментировали внешность Алины Гросу

9 Февраля, 16:00

Пластический хирург и профессиональный визажист сделали детальный анализ внешности 21-летний артистки

Звезды

Гросу отдыхает в Мексике. Фото: instagram.com/alina_grosu

"Шикарная фигура": 21-летняя Алина Гросу завалила Instagram горячими снимками в бикини

7 Февраля, 07:34

Певица в ярко-голубом купальнике с бахромой на лифе поблагодарила своих подписчиков, которых у нее стало уже 90 тысяч

Звезды

Алина Гросу. Фото: Instagram

Алина Гросу похвасталась формами в бикини на отдыхе в Мексике

6 Февраля, 09:01

В отпуске в теплых краях певица показала стройную фигуру и раскрыла  свой вес

Звезды

Гросу похвасталась снимком с поезда. Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу похвасталась поклонникам тонкой талией в поезде

20 Января, 04:23

Поклонники быстро отреагировали на снимок певицы и засыпали ее комплиментами

Звезды

Певица любит пикантные наряды. Фото: instagram.com/alina_grosu

21-летняя Алина Гросу засветила грудь на творческом вечере Меладзе

10 Января, 07:42

Творческий вечер старшего из братьев Меладзе прошел в курортном городке Роза Хутор

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования