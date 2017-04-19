21-летняя Алина Гросу удивила дерзким образом в кожаном лифе

Всего за несколько часов под снимком появилось множество комментариев и комплиментов

Украинская певица Алина Гросу удивила своих поклонников смелым образом для фотосессии. Снимок она опубликовала в Instagram.

"Фотосэшн", – написала она под фото и добавила хэштег "скоро", чем заинтриговала своих поклонников.

Для съемок 21-летняя Алина выбрала довольно дерзкий образ: короткую блестящую юбку, ботфорты, кожаный лиф и короткую джинсовую курточку.

Свой образ певица дополнила золотыми сережками, высоким хвостом и ярким макияжем.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Всего за несколько часов под снимком появилось множество комментариев и комплиментов: "Хорошее фото", "Удивила", "Красотка", "Секси", "Очень красивая".