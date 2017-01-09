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21-летняя Алина Гросу засветила грудь на творческом вечере Меладзе (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7866/41_main.1483988123.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/41_tn.1483988123.jpg Звезды Творческий вечер старшего из братьев Меладзе прошел в курортном городке Роза Хутор

21-летняя Алина Гросу засветила грудь на творческом вечере Меладзе (фото)

Сегодня, 07:42

Творческий вечер старшего из братьев Меладзе прошел в курортном городке Роза Хутор

Певица любит пикантные наряды. Фото: instagram.com/alina_grosu
Певица любит пикантные наряды. Фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу умеет будоражить поклонников своими нарядами. В Instagram она поделилась новым сексуальным образом.

"Творческий вечер Константина Меладзе", – подписала пикантное сэлфи Алина.

На фото девушка позирует в черном платье на тонких бретелях и с довольно глубоким декольте, которое выгодно подчеркивает пышную грудь певицы. Свой образ Гросу дополнила ярким макияжем с широкими стрелками.

Творческий вечер старшего из братьев Меладзе прошел в курортном городке Роза Хутор, в Сочи. На мероприятии знаменитости из Украины и России исполняли песни популярного композитора. 
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Источник:

"Сегодня"

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