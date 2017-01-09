21-летняя Алина Гросу засветила грудь на творческом вечере Меладзе (фото)
Творческий вечер старшего из братьев Меладзе прошел в курортном городке Роза Хутор
Украинская певица Алина Гросу умеет будоражить поклонников своими нарядами. В Instagram она поделилась новым сексуальным образом.
"Творческий вечер Константина Меладзе", – подписала пикантное сэлфи Алина.
На фото девушка позирует в черном платье на тонких бретелях и с довольно глубоким декольте, которое выгодно подчеркивает пышную грудь певицы. Свой образ Гросу дополнила ярким макияжем с широкими стрелками.
Творческий вечер старшего из братьев Меладзе прошел в курортном городке Роза Хутор, в Сочи. На мероприятии знаменитости из Украины и России исполняли песни популярного композитора.
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