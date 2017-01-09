21-летняя Алина Гросу засветила грудь на творческом вечере Меладзе (фото)

Творческий вечер старшего из братьев Меладзе прошел в курортном городке Роза Хутор

Украинская певица Алина Гросу умеет будоражить поклонников своими нарядами. В Instagram она поделилась новым сексуальным образом.

"Творческий вечер Константина Меладзе", – подписала пикантное сэлфи Алина.

На фото девушка позирует в черном платье на тонких бретелях и с довольно глубоким декольте, которое выгодно подчеркивает пышную грудь певицы. Свой образ Гросу дополнила ярким макияжем с широкими стрелками.

Лучшие друзья девушек – это... Сегодня в 21:30 включайте @1tv И смотрите "Сочи. Роза Хутор. Творческий вечер Константина Меладзе" Фото опубликовано ALINA GROSU (@alina_grosu) Янв 8 2017 в 9:40 PST

Творческий вечер старшего из братьев Меладзе прошел в курортном городке Роза Хутор, в Сочи. На мероприятии знаменитости из Украины и России исполняли песни популярного композитора.