21-летняя Кендалл Дженнер в бикини покорила Instagram (фото)

Модель и участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер порадовала "армию" поклонников пикантными снимками на странице в Instagram.

Напомним, Instagram 21-летней Кендалл насчитывает 7,5 миллионов подписчиков.

Младшая сестра Ким Кардашьян продемонстрировала свою идеальную физическую форму в бикини. На данный момент откровенные фото собрали в общей сложности более 4 миллионов лайков.

Фото: Instagram

Фото: Instagram