21-летняя Кендалл Дженнер в бикини покорила Instagram (фото)
Младшая сестра Ким Кардашьян продемонстрировала свою идеальную физическую форму
Модель и участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер порадовала "армию" поклонников пикантными снимками на странице в Instagram.
Напомним, Instagram 21-летней Кендалл насчитывает 7,5 миллионов подписчиков.
Младшая сестра Ким Кардашьян продемонстрировала свою идеальную физическую форму в бикини. На данный момент откровенные фото собрали в общей сложности более 4 миллионов лайков.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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