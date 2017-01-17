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21-летняя Кендалл Дженнер в бикини покорила Instagram (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7889/22_main.1484644793.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/22_tn.1484644793.jpg Звезды Младшая сестра Ким Кардашьян продемонстрировала свою идеальную физическую форму

21-летняя Кендалл Дженнер в бикини покорила Instagram (фото)

Сегодня, 11:30

Младшая сестра Ким Кардашьян продемонстрировала свою идеальную физическую форму

Кендалл Дженнер. Фото: Instagram
Кендалл Дженнер. Фото: Instagram

Модель и участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер порадовала "армию" поклонников пикантными снимками на странице в Instagram.

Напомним, Instagram 21-летней Кендалл насчитывает 7,5 миллионов подписчиков.

Младшая сестра Ким Кардашьян продемонстрировала свою идеальную физическую форму в бикини. На данный момент откровенные фото собрали в общей сложности более 4 миллионов лайков.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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