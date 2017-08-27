21-летняя модель обнажила ягодицы в платье-сетке (видео)

Йованна Вентура прошлась по берегу океана в платье-сетке, одетом поверх черного купальника-бикини

21-летняя профессиональная испанская фотомодель Йованна Вентура радует поклонников новыми откровенными фото и видео. В последнем ролике красотка прошлась по берегу океана в платье-сетке, одетом поверх черного купальника-бикини.

Отметим, у испанской красотки более 5,2 млн подписчиков в Instagram.

Публикация от Yovanna Ventura (@yoventura) Авг 25 2017 в 9:43 PDT

Публикация от Yovanna Ventura (@yoventura) Авг 24 2017 в 1:10 PDT

Публикация от Yovanna Ventura (@yoventura) Авг 25 2017 в 6:38 PDT

Публикация от Yovanna Ventura (@yoventura) Авг 16 2017 в 3:55 PDT

Публикация от Yovanna Ventura (@yoventura) Авг 1 2017 в 1:39 PDT

Ранее 21-летняя модель прошлась по подиуму топлес.