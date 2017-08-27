21-летняя модель обнажила ягодицы в платье-сетке (видео)

Сегодня, 04:58

Йованна Вентура прошлась по берегу океана в платье-сетке, одетом поверх черного купальника-бикини

Йованна Вентура. Фото: instagram.com/yoventura
Йованна Вентура. Фото: instagram.com/yoventura

21-летняя профессиональная испанская фотомодель Йованна Вентура радует поклонников новыми откровенными фото и видео. В последнем ролике красотка прошлась по берегу океана в платье-сетке, одетом поверх черного купальника-бикини.

Отметим, у испанской красотки более 5,2 млн подписчиков в Instagram.

Ранее 21-летняя модель прошлась по подиуму топлес.
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Источник:

"Сегодня"

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