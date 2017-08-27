21-летняя модель обнажила ягодицы в платье-сетке (видео)
Йованна Вентура прошлась по берегу океана в платье-сетке, одетом поверх черного купальника-бикини
21-летняя профессиональная испанская фотомодель Йованна Вентура радует поклонников новыми откровенными фото и видео. В последнем ролике красотка прошлась по берегу океана в платье-сетке, одетом поверх черного купальника-бикини.
Отметим, у испанской красотки более 5,2 млн подписчиков в Instagram.
Вы сейчас просматриваете новость "21-летняя модель обнажила ягодицы в платье-сетке (видео)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии