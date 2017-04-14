21-летняя российская модель похвасталась идеальным прессом

Полтора года назад 21-летняя российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Решетова решила набрать вес и серьезно заняться спортом. И теперь Настя постоянно выкладывает в Instagram фотографии своей идеальной фигуры.

На последних фото Решетова показала свой пресс. Девушка позирует в нежно-розовых спортивных штанах, топе и ботильонах из последней коллекции Fenty Puma by Rihanna, – пишет peopletalk.

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) Апр 12 2017 в 7:12 PDT

В интервью изданию Решетова рассказала о своем рационе: "Раньше я придерживалась не только вегетарианства, но и сыроедения. Больше всего на свете я боялась поправиться, даже когда была уже очень худой – у меня не было ни жира, ни мышц. Но, несмотря на то, что мяса в моем рационе не было, чувствовала я себя плохо и поняла, что так продолжать питаться просто нельзя. У меня зачастую не хватало сил просто пойти на тренировку. Но потом я поняла, какой я была дурочкой, чего я себя лишала, и насколько больше нравлюсь себе с округлыми, женственными формами. Сейчас в моем рационе очень много продуктов, которые содержат полезные полиненасыщенные жиры (Omega-3, Omega-6), ем много лосося, авокадо, орехов – это очень полезно для женской кожи и здоровья в целом", – призналась девушка.