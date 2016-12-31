22-летняя невеста российского олигарха Доронина показала обручальное кольцо (фото)

До Кристины Доронин встречался с моделями Карен Шонбахлер и Наоми Кэмпбелл

В феврале этого года 22-летняя модель Кристина Романова и ее возлюбленный, председатель совета директоров и совладелец компании "Капитал Груп", 54-летний Владислав Доронин стали родителями. Для Кристины этот ребенок стал первым, а вот у Владислава уже есть дочь Катя от певрого брака, – пишет peopletalk.

Все ждали, когда же Владислав сделает матери своего ребенка предложение руки и сердца. И вот, Кристина похвасталась шикарным обручальным кольцом в Instagram. Подписчики модели немедленно поздравили ее с этим знаменательным событием.

These eyes don't lie... Фото опубликовано krissroma (@krissroma) Дек 27 2016 в 5:19 PST

О романе бизнесмена и его возлюбленной стало известно летом прошлого года. До Кристины Доронин встречался с моделями Карен Шонбахлер и Наоми Кэмпбелл.

Фото: А.Евдокимов

В рейтинге российских миллиардеров 2011 года по версии журнала "Финанс" состояние Владислава Доронина оценили в $220 миллионов.