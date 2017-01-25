22-летняя звезда "Интернов" устроила эротическую фотосессию на Бали (фото)

Сегодня, 13:00

Аглая Тарасова позировала в ванной, расположенной около бунгало

Аглая Тарасова. Фото: Instagram
Аглая Тарасова. Фото: Instagram

Актриса Аглая Тарасова порадовала поклонников на странице в Instagram смелой фотосессией. 

Звезда сериала "Интерны" отдохнула вместе с друзьями и мамой на острове Бали.

Экзотическое путешествие вдохновило 22-летнюю Тарасову на съемку в обнаженном виде. Девушка позировала в ванной, расположенной около бунгало.

Тело Аглаи прикрывают лепестки цветов. "Дни вина и роз", – подписала один из кадров дочь актрисы Ксении Раппопорт.

1_1800

Фото: Instagram

2_864

Фото: Instagram

3_356

Фото: Instagram
фото, тело, бали, путешествие, актриса, интерны, тарасова, раппопорт

Вы сейчас просматриваете новость "22-летняя звезда "Интернов" устроила эротическую фотосессию на Бали (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

<p>Светлана Пермякова&nbsp;Фото: Instagram</p>

Звезда "Интернов" заболела после строгой диеты

4 Августа 2016, 12:30

Светлана Пермякова поменяла имидж

Звезды

79-летняя Джейн Фонда рассталась со своим бойфрендом

Сегодня, 10:39

Перри подтвердил расставание с Фондой, но отметил, что они по-прежнему очень близки

Звезды

Алла Пугачева. Фото: instagram.com/bryksin_egor

Мини-комбинезон и объемная прическа: Алла Пугачева удивила образом на юбилее российского чиновника

Сегодня, 10:01

Примадонна была приглашена выступить на дне рождения российского депутата

Звезды

Эшли трудится над своими формами. Кадр из видео

Сексуальная Эшли Грэм похвасталась пышными формами в бикини

Сегодня, 07:36

Модель понравилась своим поклонникам и получила меньше чем за сутки более 145 тысяч лайков под фото

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования