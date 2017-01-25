22-летняя звезда "Интернов" устроила эротическую фотосессию на Бали (фото)

Аглая Тарасова позировала в ванной, расположенной около бунгало

Актриса Аглая Тарасова порадовала поклонников на странице в Instagram смелой фотосессией.

Звезда сериала "Интерны" отдохнула вместе с друзьями и мамой на острове Бали.

Экзотическое путешествие вдохновило 22-летнюю Тарасову на съемку в обнаженном виде. Девушка позировала в ванной, расположенной около бунгало.

Тело Аглаи прикрывают лепестки цветов. "Дни вина и роз", – подписала один из кадров дочь актрисы Ксении Раппопорт.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram