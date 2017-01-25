22-летняя звезда "Интернов" устроила эротическую фотосессию на Бали (фото)
Аглая Тарасова позировала в ванной, расположенной около бунгало
Актриса Аглая Тарасова порадовала поклонников на странице в Instagram смелой фотосессией.
Звезда сериала "Интерны" отдохнула вместе с друзьями и мамой на острове Бали.
Экзотическое путешествие вдохновило 22-летнюю Тарасову на съемку в обнаженном виде. Девушка позировала в ванной, расположенной около бунгало.
Тело Аглаи прикрывают лепестки цветов. "Дни вина и роз", – подписала один из кадров дочь актрисы Ксении Раппопорт.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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