24-летняя модель полностью разделась в ванной с цветами

Шантель Джеффрис обожает сниматься в купальниках и встречаться со знаменитостями

24-летняя модель Шантель Джеффрис (Chantel Jeffries) обожает сниматься в купальниках и встречаться со знаменитостями. Красотка крутила романы с певцом Джастином Бибером, его другом Лил Твистом, с сыном реппера Diddy, футболистом Дешоном Джексоном и другими.

На последних фото девушка позирует в откровенных купальниках и полностью обнаженной.

Публикация от Ceejay The Dj (@chanteljeffries) Авг 25 2017 в 7:56 PDT

Публикация от Ceejay The Dj (@chanteljeffries) Авг 24 2017 в 9:56 PDT

Публикация от Ceejay The Dj (@chanteljeffries) Авг 22 2017 в 6:17 PDT

Публикация от Ceejay The Dj (@chanteljeffries) Авг 23 2017 в 6:24 PDT

Публикация от Ceejay The Dj (@chanteljeffries) Авг 21 2017 в 11:28 PDT

Публикация от Ceejay The Dj (@chanteljeffries) Авг 21 2017 в 8:25 PDT

Ранее 24-летняя модель обнажилась в постели.