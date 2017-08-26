24-летняя модель полностью разделась в ванной с цветами
Шантель Джеффрис обожает сниматься в купальниках и встречаться со знаменитостями
24-летняя модель Шантель Джеффрис (Chantel Jeffries) обожает сниматься в купальниках и встречаться со знаменитостями. Красотка крутила романы с певцом Джастином Бибером, его другом Лил Твистом, с сыном реппера Diddy, футболистом Дешоном Джексоном и другими.
На последних фото девушка позирует в откровенных купальниках и полностью обнаженной.
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