24-летняя модель в купальнике похвасталась идеальной фигурой на яхте (фото)

Американская супермодель Карли Клосс весело отдыхает с друзьями на яхте. Снимками с отдыха она поделилась в Instagram.

Для отдыха на популярном среди знаменитостей острове Сен-Бартелеми модель выбрала два купальника. Один черный в стиле ретро она дополнила забавными "шишечками", а второй – светло-серый.

Карли весело проводила время и развлекалась с друзьями.

Counting my blessings on this first day of the new year! Feeling very grateful for everyone I had the privilege of working with in 2016. Grateful for all 6 MILLION of you. Excited for all ahead in 2017. So so so much love. And HAPPY NEW YEAR Фото опубликовано Karlie Kloss (@karliekloss) Янв 1 2017 в 11:09 PST

Она даже записала забавный короткий ролик, где прыгает с яхты в воду. Его она подписала, как: "Прыгаю в 2017 год".

1/365 Фото опубликовано Karlie Kloss (@karliekloss) Янв 1 2017 в 7:37 PST

24-летнюю модель засыпали комплиментами и лайками.

Jumping into 2017 like Видео опубликовано Karlie Kloss (@karliekloss) Янв 2 2017 в 10:55 PST

Тем временем ее коллега, аппетитная Эшли Грэм загорает топлесс возле бассейна.