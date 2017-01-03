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24-летняя модель в купальнике похвасталась идеальной фигурой на яхте (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7853/94_main.1483457350.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/94_tn.1483457350.jpg Звезды Карли Клосс отдыхает на популярном среди знаменитостей острове Сен-Бартелеми

24-летняя модель в купальнике похвасталась идеальной фигурой на яхте (фото)

Сегодня, 17:39

Карли Клосс отдыхает на популярном среди знаменитостей острове Сен-Бартелеми

Карли Клосс отдыхает на море. Фото: instagram.com/karliekloss
Карли Клосс отдыхает на море. Фото: instagram.com/karliekloss

Американская супермодель Карли Клосс весело отдыхает с друзьями на яхте. Снимками с отдыха она поделилась в Instagram.

Для отдыха на популярном среди знаменитостей острове Сен-Бартелеми модель выбрала два купальника. Один черный в стиле ретро она дополнила забавными "шишечками", а второй – светло-серый.

Карли весело проводила время и развлекалась с друзьями.

Она даже записала забавный короткий ролик, где прыгает с яхты в воду. Его она подписала, как: "Прыгаю в 2017 год".

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Фото опубликовано Karlie Kloss (@karliekloss)

24-летнюю модель засыпали комплиментами и лайками.

Jumping into 2017 like

Видео опубликовано Karlie Kloss (@karliekloss)

Тем временем ее коллега, аппетитная Эшли Грэм загорает топлесс возле бассейна.
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