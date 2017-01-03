24-летняя модель в купальнике похвасталась идеальной фигурой на яхте (фото)
Карли Клосс отдыхает на популярном среди знаменитостей острове Сен-Бартелеми
Американская супермодель Карли Клосс весело отдыхает с друзьями на яхте. Снимками с отдыха она поделилась в Instagram.
Для отдыха на популярном среди знаменитостей острове Сен-Бартелеми модель выбрала два купальника. Один черный в стиле ретро она дополнила забавными "шишечками", а второй – светло-серый.
Карли весело проводила время и развлекалась с друзьями.
Она даже записала забавный короткий ролик, где прыгает с яхты в воду. Его она подписала, как: "Прыгаю в 2017 год".
24-летнюю модель засыпали комплиментами и лайками.
Тем временем ее коллега, аппетитная Эшли Грэм загорает топлесс возле бассейна.
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