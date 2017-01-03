Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
24-летняя супермодель Тони Гаррн топлесс загорает в Таиланде (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7852/89_main.1483437692.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/89_tn.1483437692.jpg Звезды Гаррн позирует без верхней части купальника

24-летняя супермодель Тони Гаррн топлесс загорает в Таиланде (фото)

Сегодня, 13:30

Гаррн позирует без верхней части купальника

Тони Гаррн. Фото: Instagram
Тони Гаррн. Фото: Instagram

Супермодель Тони Гаррн порадовала поклонников на странице в Instagram живописным фото. Немецкая топ-модель проводит зимние каникулы в Таиланде.

24-летняя Тони топлесс любуется красотой местной природы.

На снимке Гаррн позирует без верхней части купальника. Модель в бассейне принимает солнечные ванны.

1_1614

Фото: Instagram 

Lost all day with my twin and a couple more professional scooter drivers

Фото опубликовано TONI GARRN (@tonigarrn)

Happy New Year from Bali #nofilter

Фото опубликовано TONI GARRN (@tonigarrn)

модель, супермодель, instagram, топлесс, топ-модель, тони гаррн

Вы сейчас просматриваете новость "24-летняя супермодель Тони Гаррн топлесс загорает в Таиланде (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Хлои Кардашьян пришла на бал в "голом" платье

23 Ноября 2016, 12:00

Кардашьян решила похвастаться пышными формами в откровенном наряде

Звезды

Алина Байкова. Фото: AFP

27-летняя украинская топ-модель в откровенном наряде попыталась затмить подругу Ди Каприо (фото)

23 Ноября 2016, 09:31

Гостями мероприятия стали Хью Джекман, Тони Гаррн, принцесса Беатриса, Крис Дженнер с дочерями Хлое и Кортни и другие знаменитости

Звезды

Тони Гаррн Фото: Instagram

24-летняя супермодель ошеломила "голым" платьем на вечеринке (фото)

16 Сентября 2016, 09:31

Тони Гаррн показала фигуру

Звезды

Филипп Киркоров. Фото: Instagram

Филипп Киркоров из-за "сумасшедшей" новогодней ночи уснул в аэропорту

Сегодня, 11:30

Спящего Филиппа в аэропорту Хитроу подловил его друг 

Звезды

Успенская смутила поклонников. Фото: instagram.com/uspenskayalubov

62-летняя Любовь Успенская забыла надеть лифчик для поздравления с Новым годом

Сегодня, 11:09

Не все поклонники оценили юмор певицы, как и ее внешний вид

Звезды

Вячеслав Манучаров. Фото: Instagram

Актер Вячеслав Манучаров в третий раз стал отцом

Сегодня, 11:00

Артист сообщил о рождении сына

Звезды

Тоня Матвиенко. Фото: Instagram

Тоня Матвиенко решилась на "голую" фотосессию

Сегодня, 10:30

Певица позировала обнаженной накануне вторых родов

Звезды

Алла Пугачева, Максим Галкин, Александр Буйнов. Фото: Instagram

Рваные джинсы и модные кеды: Алла Пугачева удивила хулиганским образом

Сегодня, 10:01

Супруга Максима Галкина выглядит помолодевшей и стройной

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.