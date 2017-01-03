24-летняя супермодель Тони Гаррн топлесс загорает в Таиланде (фото)

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Гаррн позирует без верхней части купальника

Супермодель Тони Гаррн порадовала поклонников на странице в Instagram живописным фото. Немецкая топ-модель проводит зимние каникулы в Таиланде.

24-летняя Тони топлесс любуется красотой местной природы.

На снимке Гаррн позирует без верхней части купальника. Модель в бассейне принимает солнечные ванны.

Фото: Instagram

Lost all day with my twin and a couple more professional scooter drivers Фото опубликовано TONI GARRN (@tonigarrn) Дек 30 2016 в 7:44 PST