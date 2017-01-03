24-летняя супермодель Тони Гаррн топлесс загорает в Таиланде (фото)
Гаррн позирует без верхней части купальника
Супермодель Тони Гаррн порадовала поклонников на странице в Instagram живописным фото. Немецкая топ-модель проводит зимние каникулы в Таиланде.
24-летняя Тони топлесс любуется красотой местной природы.
На снимке Гаррн позирует без верхней части купальника. Модель в бассейне принимает солнечные ванны.
Фото: Instagram
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