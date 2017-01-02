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25-летняя модель оголила грудь во время празднования Нового года (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7852/1_main.1483364084.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/1_tn.1483364084.jpg Звезды Эмили Ратаковски опубликовала пикантные снимки

25-летняя модель оголила грудь во время празднования Нового года (фото)

Сегодня, 17:30

Эмили Ратаковски опубликовала пикантные снимки

Эмили Ратаковски. Фото: Instagram
Эмили Ратаковски. Фото: Instagram

Американская модель Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками на странице в Instagram соблазнительными фото.

Для новогодней вечеринки Эмили выбрала откровенный наряд. 25-летняя Ратаковки веселилась в блестящем топе, под который не стала надевать нижнее белье.

Модель засветила обнаженную грудь. "Горячий" снимок собрал за сутки свыше полмиллиона лайков.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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