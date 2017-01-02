25-летняя модель оголила грудь во время празднования Нового года (фото)

Американская модель Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками на странице в Instagram соблазнительными фото.

Для новогодней вечеринки Эмили выбрала откровенный наряд. 25-летняя Ратаковки веселилась в блестящем топе, под который не стала надевать нижнее белье.

Модель засветила обнаженную грудь. "Горячий" снимок собрал за сутки свыше полмиллиона лайков.

Фото: Instagram

Фото: Instagram