25-летняя модель оголила грудь во время празднования Нового года (фото)
Эмили Ратаковски опубликовала пикантные снимки
Американская модель Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками на странице в Instagram соблазнительными фото.
Для новогодней вечеринки Эмили выбрала откровенный наряд. 25-летняя Ратаковки веселилась в блестящем топе, под который не стала надевать нижнее белье.
Модель засветила обнаженную грудь. "Горячий" снимок собрал за сутки свыше полмиллиона лайков.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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