25-летняя модель похвасталась идеальной фигурой в бикини
Тонкая талия, плоский живот и пышная грудь не оставили поклонников Ратаковски безразличными
В Калифорнии прошел популярный ежегодный музыкальный фестиваль Coachella, который посетили многие знаменитости. Модель Эмили Ратаковски также отметилась.
В Instagram она опубликовала пикантный снимок с фестиваля.
Пока другие знаменитости хвастаются своими неординарными нарядами, 25-летняя Эмили похвасталась своей идеальной фигурой.
На коротком видео она продемонстрировала свою фигуру в бикини серого цвета: тонкая талия, плоский живот и пышная грудь не оставили поклонников модели безразличными.
За три дня короткий видеоролик собрал более 4,4 миллионов просмотров, а Ратаковски – множество комплиментов.
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