25-летняя модель похвасталась идеальной фигурой в бикини

Сегодня, 10:09

Тонкая талия, плоский живот и пышная грудь не оставили поклонников Ратаковски безразличными

Эмили Ратаковски Фото: AFP
Эмили Ратаковски Фото: AFP

В Калифорнии прошел популярный ежегодный музыкальный фестиваль Coachella, который посетили многие знаменитости. Модель Эмили Ратаковски также отметилась.

В Instagram она опубликовала пикантный снимок с фестиваля.

Пока другие знаменитости хвастаются своими неординарными нарядами, 25-летняя Эмили похвасталась своей идеальной фигурой.

На коротком видео она продемонстрировала свою фигуру в бикини серого цвета: тонкая талия, плоский живот и пышная грудь не оставили поклонников модели безразличными.

За три дня короткий видеоролик собрал более 4,4 миллионов просмотров, а Ратаковски – множество комплиментов.

COACHELLA

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

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