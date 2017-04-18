25-летняя модель похвасталась идеальной фигурой в бикини

Тонкая талия, плоский живот и пышная грудь не оставили поклонников Ратаковски безразличными

В Калифорнии прошел популярный ежегодный музыкальный фестиваль Coachella, который посетили многие знаменитости. Модель Эмили Ратаковски также отметилась.

В Instagram она опубликовала пикантный снимок с фестиваля.

Пока другие знаменитости хвастаются своими неординарными нарядами, 25-летняя Эмили похвасталась своей идеальной фигурой.

На коротком видео она продемонстрировала свою фигуру в бикини серого цвета: тонкая талия, плоский живот и пышная грудь не оставили поклонников модели безразличными.

За три дня короткий видеоролик собрал более 4,4 миллионов просмотров, а Ратаковски – множество комплиментов.