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25-летняя модель полностью разделась в ванне в благодарность поклонникам (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7842/73_main.1483007550.png http://www.segodnya.ua/img/article/7842/73_tn.1483007550.png Звезды Подписчики Эмили не заставили себя ждать и засыпали девушку хвалебными комментариями

25-летняя модель полностью разделась в ванне в благодарность поклонникам (фото)

Сегодня, 12:39

Подписчики Эмили не заставили себя ждать и засыпали девушку хвалебными комментариями

Эмили любит делать пикантные снимки. Фото: instagram.com/emrata
Эмили любит делать пикантные снимки. Фото: instagram.com/emrata

Американская модель Эмили Ратаковски любит делиться с поклонниками пикантными снимками. А иногда она даже посвящает их своим подписчикам.

В Instagram Эмили в интересный способ поблагодарила своих поклонников.

25-летняя модель полностью разделась и залезла в ванну. На девушке кроме очков и нежного ожерелья ничего не осталось.

В подписи Ратаковски написала, что благодарна своим подписчикам, которых у нее стало уже более 10 миллионов.

Dork in the tub smiling because there are 10 million of you all! Thank you thank you

Фото опубликовано Emily Ratajkowski (@emrata)

Поклонники модели не заставили себя ждать и засыпали девушку хвалебными комментариями и лестными комплиментами.

Thank you @voguemagazine for featuring my collages! Check out the rest link in bio

Фото опубликовано Emily Ratajkowski (@emrata)

Тем временем пышнотелая Эмбер Роуз взбудоражила формами в сексуальном белье.
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