25-летняя модель полностью разделась в ванне в благодарность поклонникам (фото)
Подписчики Эмили не заставили себя ждать и засыпали девушку хвалебными комментариями
Американская модель Эмили Ратаковски любит делиться с поклонниками пикантными снимками. А иногда она даже посвящает их своим подписчикам.
В Instagram Эмили в интересный способ поблагодарила своих поклонников.
25-летняя модель полностью разделась и залезла в ванну. На девушке кроме очков и нежного ожерелья ничего не осталось.
В подписи Ратаковски написала, что благодарна своим подписчикам, которых у нее стало уже более 10 миллионов.
Поклонники модели не заставили себя ждать и засыпали девушку хвалебными комментариями и лестными комплиментами.
Тем временем пышнотелая Эмбер Роуз взбудоражила формами в сексуальном белье.
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