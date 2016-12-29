25-летняя модель полностью разделась в ванне в благодарность поклонникам (фото)

Подписчики Эмили не заставили себя ждать и засыпали девушку хвалебными комментариями

Американская модель Эмили Ратаковски любит делиться с поклонниками пикантными снимками. А иногда она даже посвящает их своим подписчикам.

В Instagram Эмили в интересный способ поблагодарила своих поклонников.

25-летняя модель полностью разделась и залезла в ванну. На девушке кроме очков и нежного ожерелья ничего не осталось.

В подписи Ратаковски написала, что благодарна своим подписчикам, которых у нее стало уже более 10 миллионов.

Dork in the tub smiling because there are 10 million of you all! Thank you thank you Фото опубликовано Emily Ratajkowski (@emrata) Дек 28 2016 в 11:01 PST

Поклонники модели не заставили себя ждать и засыпали девушку хвалебными комментариями и лестными комплиментами.

Thank you @voguemagazine for featuring my collages! Check out the rest link in bio Фото опубликовано Emily Ratajkowski (@emrata) Дек 21 2016 в 8:49 PST

Тем временем пышнотелая Эмбер Роуз взбудоражила формами в сексуальном белье.