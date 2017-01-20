25-летняя модель в кружевном белье заинтриговала поклонников (видео)
Видеоролик всего за несколько часов собрал более двух миллионов просмотров
Американская модель Эмили Ратаковски умеет будоражить своих поклонников пикантными снимками и роликами.
В Instagram она опубликовала короткий видеоролик и добавила интригующую подпись: "Секретный проект в Нью-Йорке. Увидите его в марте 2017 года".
На видео 25-летняя Эмили позирует в белом кружевном белье и белой рубашке, страстно выгибаясь на кушетке.
Поклонники уже привыкли к подобным постам Ратаковски и поэтом видеоролик всего за несколько часов собрал более двух миллионов просмотров.
Ранее Эмили Ратаковски и вовсе полностью разделась ради красивого снимка.
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