25-летняя модель в кружевном белье заинтриговала поклонников (видео)

Видеоролик всего за несколько часов собрал более двух миллионов просмотров

Американская модель Эмили Ратаковски умеет будоражить своих поклонников пикантными снимками и роликами.

В Instagram она опубликовала короткий видеоролик и добавила интригующую подпись: "Секретный проект в Нью-Йорке. Увидите его в марте 2017 года".

На видео 25-летняя Эмили позирует в белом кружевном белье и белой рубашке, страстно выгибаясь на кушетке.

Secret project in NYC today coming to you March 2017 Видео опубликовано Emily Ratajkowski (@emrata) Янв 19 2017 в 1:16 PST

Поклонники уже привыкли к подобным постам Ратаковски и поэтом видеоролик всего за несколько часов собрал более двух миллионов просмотров.

Ранее Эмили Ратаковски и вовсе полностью разделась ради красивого снимка.