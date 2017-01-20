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25-летняя модель в кружевном белье заинтриговала поклонников (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7902/17_main.1484921402.png http://www.segodnya.ua/img/article/7902/17_tn.1484921402.png Звезды Видеоролик всего за несколько часов собрал более двух миллионов просмотров

25-летняя модель в кружевном белье заинтриговала поклонников (видео)

Сегодня, 16:08

Видеоролик всего за несколько часов собрал более двух миллионов просмотров

Эмили любит делать пикантные снимки. ЭФото: instagram.com/emrata
Эмили любит делать пикантные снимки. ЭФото: instagram.com/emrata

Американская модель Эмили Ратаковски умеет будоражить своих поклонников пикантными снимками и роликами.

В Instagram она опубликовала короткий видеоролик и добавила интригующую подпись: "Секретный проект в Нью-Йорке. Увидите его в марте 2017 года".

На видео 25-летняя Эмили позирует в белом кружевном белье и белой рубашке, страстно выгибаясь на кушетке.

Secret project in NYC today coming to you March 2017

Видео опубликовано Emily Ratajkowski (@emrata)

Поклонники уже привыкли к подобным постам Ратаковски и поэтом видеоролик всего за несколько часов собрал более двух миллионов просмотров.

Ранее Эмили Ратаковски и вовсе полностью разделась ради красивого снимка.
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Источник:

"Сегодня"

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