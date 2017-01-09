Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
25-летняя модель в откровенном наряде показала лишнее на "Золотом глобусе" (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7864/80_main.1483952126.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/80_tn.1483952126.jpg Звезды Эмили Ратажковски позировала в шелковом платье с высоким разрезом до бедра

25-летняя модель в откровенном наряде показала лишнее на "Золотом глобусе" (фото)

Сегодня, 10:54

Эмили Ратажковски позировала в шелковом платье с высоким разрезом до бедра

Эмили Ратажковски. Фото: AFP
Эмили Ратажковски. Фото: AFP

Модель Эмили Ратажковски удивила смелым образом на "Золотом глобусе-2017". Для красной дорожки Эмили выбрала откровенный наряд.

25-летняя Ратажковски позировала в желтом шелковом платье с высоким разрезом до бедра, серебряными деталями на спине и пикантным декольте от Reem Acra.

После официальной церемонии модель отправилась на вечеринку журнала "InStyle" в отель "Beverly Hilton". Во время позирования Эмили оконфузилась, засветив нижнее белье. 

emily_ratajkowski1_01

Фото: REX

1_1665

Фото: AFP

2_789

Фото: AFP
Золотой глобус, платье, модель, hilton, наряд, декольте, нижнее белье, эмили, Эмили Ратажковски, Ратажковски

Вы сейчас просматриваете новость "25-летняя модель в откровенном наряде показала лишнее на "Золотом глобусе" (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли. Фото: AFP

Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд поцеловались на "Золотом глобусе"

Сегодня, 10:28

Актеры Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд удивили публику неожиданным поступком

Мир

Мэрил Стрип. Фото: Getty

На церемонии награждения "Золотой глобус" Стрип жестко раскритиковала Трампа

Сегодня, 10:07

Актриса вспомнила, как избранный президент во время кампании спародировал Сержа Ковалески репортера New York Times, человека с инвалидностью

Шоу-бизнес

«Ла-Ла Ленд» победил во всех номинациях на «Золотом глобусе», в которых был представлен. Фото: AFP

"Ла-Ла Ленд" установил новый рекорд на премии "Золотой глобус"

Сегодня, 10:03

Мюзикл победил во всех семи номинациях, в которых был представлен

Шоу-бизнес

Стали известны победители премии "Золотой глобус 2017"

Сегодня, 09:27

Лучшим драматическим сериалом назвали "Корону", а настоящим триумфатором премии стал мюзикл "Ла-Ла Ленд"

Звезды

Дочери Сильвестра Сталлоне в мини позировали на красной дорожке

5 Января, 15:00

Они вместе с ведущим Джимми Фэллоном приняли участие в торжественном открытии красной дорожки "Золотого глобуса"

Звезды

Эмили Ратажковски. Фото: Instagram

Модель Эмили Ратажковски показала ягодицы в песке

26 Декабря 2016, 11:00

Эмили продемонстрировала подтянутую фигуру на пляже

Шоу-бизнес

В проекте Эндрю Волкера (Andrew Walker) приняла участие 51 знаменитость

Американский фотограф показал публичную и скрытую стороны голливудских звезд

17 Декабря 2016, 01:18

В проекте Эндрю Волкера (Andrew Walker) приняла участие 51 знаменитость

Звезды

Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzy

Николь Шерзингер отказалась от "Грязных танцев" из-за аборта

15 Декабря 2016, 05:22

Певица должна была исполнить в ремейке фильма роль главной героини

Звезды

Дочери-красотки Сталлоне получили титул "Мисс Золотой Глобус"

14 Декабря 2016, 07:55

Три дочки актера стали обладательницами престижного звания

Звезды

Актриса претендует на награду за роль в фильме «Флоренс Фостер Дженкинс». Фото: AFP

67-летняя Мэрил Стрип номинирована на "Золотой глобус" в 30-й раз

12 Декабря 2016, 17:39

Актриса выигрывала премию Голливудской ассоциации иностранной прессы восемь раз

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.