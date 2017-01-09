25-летняя модель в откровенном наряде показала лишнее на "Золотом глобусе" (фото)

Эмили Ратажковски позировала в шелковом платье с высоким разрезом до бедра

Модель Эмили Ратажковски удивила смелым образом на "Золотом глобусе-2017". Для красной дорожки Эмили выбрала откровенный наряд.

25-летняя Ратажковски позировала в желтом шелковом платье с высоким разрезом до бедра, серебряными деталями на спине и пикантным декольте от Reem Acra.

После официальной церемонии модель отправилась на вечеринку журнала "InStyle" в отель "Beverly Hilton". Во время позирования Эмили оконфузилась, засветив нижнее белье.

Фото: REX

Фото: AFP

Фото: AFP