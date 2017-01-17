25-летняя модель в сексуальном белье похвасталась идеальной фигурой (видео)
Видеоролик меньше чем за сутки собрал почти три миллиона просмотров
Американская модель Эмили Ратаковски решила напомнить своим поклонникам, что находиться в отличной форме и продемонстрировала фигуру в сексуальном белье.
Короткий видеоролик она опубликовала в Instagram.
На нем 25-летняя Эмили позирует перед камерой в кружевном лифчике и спортивных штанах, которые она максимально спустила на бедра.
Девушка любит публиковать подобные видеоролики и делать пикантные снимки, от чего ее подписчики остаются в восторге.
К слову, видеоролик меньше чем за сутки собрал почти 3 миллиона просмотров.
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