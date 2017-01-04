25-летняя модель засветила грудь в модном бикини (фото)

Эмили Ратаковски похвасталась подтянутыми формами на отдыхе в теплых краях

25-летняя американская модель Эмили Ратаковски не перестает радовать поклонников откровенными фото.

На странице в Instagram Ратаковски продемонстрировала все достоинства своей фигуры.

На отдыхе Эмили похвасталась подтянутыми формами в модном купальнике. На снимке модель позирует на фоне живописного пейзажа в белом бикини.