25-летняя подруга Ди Каприо оголила грудь на пляже

Датская модель и девушка актера Леонардо Ди Каприо Нина Агдал порадовала поклонников откровенным снимком на пляже. Фото 25-летняя красотка разместила в своем микроблоге в Instagram. "Наряд на выходной день", – подписала фото модель. Снимок оценили более 51 тысячи пользователей.

Ранее сообщалось, что подруга ДиКаприо снялась голой сразу для двух журналов.

Публикация от Nina Agdal (@ninaagdal) Апр 16 2017 в 3:05 PDT