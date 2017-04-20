25-летняя подруга Ди Каприо оголила грудь на пляже
Нина Агдал порадовала поклонников откровенным снимком на пляже
Нина Агдал. Фото: instagram.com/ninaagdal
Нина Агдал. Фото: instagram.com/ninaagdal
Нина Агдал. Фото: instagram.com/ninaagdal
Нина Агдал. Фото: instagram.com/ninaagdal
Нина Агдал. Фото: instagram.com/ninaagdal
Нина Агдал. Фото: instagram.com/ninaagdal
Нина Агдал. Фото: instagram.com/ninaagdal
Нина Агдал. Фото: instagram.com/ninaagdal
Датская модель и девушка актера Леонардо Ди Каприо Нина Агдал порадовала поклонников откровенным снимком на пляже. Фото 25-летняя красотка разместила в своем микроблоге в Instagram. "Наряд на выходной день", – подписала фото модель. Снимок оценили более 51 тысячи пользователей.
Ранее сообщалось, что подруга ДиКаприо снялась голой сразу для двух журналов.
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