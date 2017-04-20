25-летняя подруга Ди Каприо оголила грудь на пляже

Сегодня, 06:09

Нина Агдал порадовала поклонников откровенным снимком на пляже


Нина Агдал. Фото: instagram.com/ninaagdal

Нина Агдал. Фото: instagram.com/ninaagdal

Нина Агдал. Фото: instagram.com/ninaagdal

Нина Агдал. Фото: instagram.com/ninaagdal

Нина Агдал. Фото: instagram.com/ninaagdal

Нина Агдал. Фото: instagram.com/ninaagdal

Нина Агдал. Фото: instagram.com/ninaagdal

Нина Агдал. Фото: instagram.com/ninaagdal

Датская модель и девушка актера Леонардо Ди Каприо Нина Агдал порадовала поклонников откровенным снимком на пляже. Фото 25-летняя красотка разместила в своем микроблоге в Instagram. "Наряд на выходной день", – подписала фото модель. Снимок оценили более 51 тысячи пользователей. 

ujoahiqx14u_01

Ранее сообщалось, что подруга ДиКаприо снялась голой сразу для двух журналов.
Ди Каприо, грудь, модель, Леонардо Ди Каприо, instagram, Нина Агдал

Вы сейчас просматриваете новость "25-летняя подруга Ди Каприо оголила грудь на пляже". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Лейла Лейс и Дрейк

Звездный скандал: от Дрейка забеременела пышнотелая модель, а он не выходит на связь

Вчера, 22:20

Лейла утверждает, что носит под сердцем ребенка Дрейка и он, как только об этом узнал, сразу перестал отвечать на ее звонки

Звезды

Лорен Хаттон. Фото: скрин с видео

73-летняя актриса стала моделью известного бренда

Вчера, 21:36

На счету Лорен Хаттон более 25 обложек Vogue, главные роли в фильмах "Игрок", "Американский жиголо" и более чем в 65 фильмах и сериалах

Звезды

Кейт Аптон. Фото: AFP

Пышнотелая модель Кейт Аптон ошиблась с размером купальника

Вчера, 12:00

24-летняя звезда отдыхает на островах Теркс и Кайкос

Звезды

Ирина Шейк. Фото: AFP

Ирина Шейк показала фигуру в бикини через месяц после родов

Вчера, 10:30

31-летняя Ирина позирует на надувном матрасе в соблазнительном купальнике

Звезды

Адриана Лима. Фото: instagram.com/adrianalima

35-летняя супермодель полностью разделась ради съемок в журнале

18 Апреля, 14:09

Всего за несколько дней видеоролик собрал более 142 тысяч просмотров

Звезды

Эмили Ратаковски Фото: AFP

25-летняя модель похвасталась идеальной фигурой в бикини

18 Апреля, 10:09

Тонкая талия, плоский живот и пышная грудь не оставили поклонников Ратаковски безразличными

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования