26-летняя модель восхитила стройной фигурой в бикини

Сегодня, 13:50

Лаис Рибейро активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни, чтобы сохранять стройную фигуру

Лаис Рибейро. Фото: instagram.com/laisribeiro
Лаис Рибейро. Фото: instagram.com/laisribeiro

26-летняя бразильская модель Лаис Рибейро, известная как одна из Ангелов Victoria's Secret, радует поклонников новыми фото и видео в своем микроблоге в Instagram.

Отметим. девушка активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни, чтобы сохранять стройную фигуру. А также, судя по последним фото, обожает весело проводить время в шумной компании других моделей.

На Instagram Лаис подписаны более миллиона человек.

Ранее 26-летняя модель Victoria's Secret показала, как потеет в спортзале.
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