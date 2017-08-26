26-летняя модель восхитила стройной фигурой в бикини

Лаис Рибейро активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни, чтобы сохранять стройную фигуру

26-летняя бразильская модель Лаис Рибейро, известная как одна из Ангелов Victoria's Secret, радует поклонников новыми фото и видео в своем микроблоге в Instagram.

Отметим. девушка активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни, чтобы сохранять стройную фигуру. А также, судя по последним фото, обожает весело проводить время в шумной компании других моделей.

На Instagram Лаис подписаны более миллиона человек.

Публикация от Lais Ribeiro (@laisribeiro) Авг 23 2017 в 7:39 PDT

Публикация от Lais Ribeiro (@laisribeiro) Авг 21 2017 в 12:30 PDT

Публикация от Lais Ribeiro (@laisribeiro) Авг 24 2017 в 6:14 PDT

Публикация от Lais Ribeiro (@laisribeiro) Авг 18 2017 в 10:08 PDT

Публикация от Lais Ribeiro (@laisribeiro) Авг 13 2017 в 4:43 PDT

Публикация от Lais Ribeiro (@laisribeiro) Авг 15 2017 в 7:58 PDT

Публикация от Lais Ribeiro (@laisribeiro) Авг 17 2017 в 10:51 PDT

Публикация от Lais Ribeiro (@laisribeiro) Авг 13 2017 в 6:11 PDT

Ранее 26-летняя модель Victoria's Secret показала, как потеет в спортзале.