26-летняя топ-модель Стелла Максвелл разделась на улице

Сегодня, 05:32

Красотка позирует в нижнем белье, поверх которого небрежно накинула куртку

Стелла Максвелл. Фото: instagram.com/stellamaxwell
Стелла Максвелл. Фото: instagram.com/stellamaxwell

26-летняя новозеландская топ-модель Стелла Максвелл – один из "ангелов" компании Victoria’s Secret – поделилась в своем микроблоге новым откровенным снимком. Красотка позирует на улице в нижнем белье, поверх которого небрежно набросила куртку. В Instagram красотки 2,6 млн подписчиков.

Напомним, сейчас Стелла Максвелл встречается с актрисой Кристен Стюарт.
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