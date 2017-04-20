26-летняя топ-модель Стелла Максвелл разделась на улице

26-летняя новозеландская топ-модель Стелла Максвелл – один из "ангелов" компании Victoria’s Secret – поделилась в своем микроблоге новым откровенным снимком. Красотка позирует на улице в нижнем белье, поверх которого небрежно набросила куртку. В Instagram красотки 2,6 млн подписчиков.

Публикация от Stella! (@stellamaxwell) Апр 19 2017 в 12:17 PDT

Напомним, сейчас Стелла Максвелл встречается с актрисой Кристен Стюарт.





Публикация от Stella! (@stellamaxwell) Апр 16 2017 в 12:21 PDT

Публикация от Stella! (@stellamaxwell) Апр 12 2017 в 12:27 PDT