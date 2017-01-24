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27-летняя украинская топ-модель пришла на вечеринку в "голом" наряде за 150 тысяч гривен (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7909/58_main.1485186706.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/58_tn.1485186706.jpg Звезды Алина Байкова и Винни Харлоу вышли в свет в одинаковых платьях от Elie Saab

27-летняя украинская топ-модель пришла на вечеринку в "голом" наряде за 150 тысяч гривен (фото)

Сегодня, 09:31

Алина Байкова и Винни Харлоу вышли в свет в одинаковых платьях от Elie Saab

Алина Байкова. Фото: Instagram
Алина Байкова. Фото: Instagram

Супермодель Алина Байкова на странице в Instagram похвасталась эффектным образом.

27-летняя украинская топ-модель после продолжительного отдыха на острове Сен-Барт, посетила гала-ужин ювелирного бренда Chopard, который на днях состоялся в Париже.

Для выхода в свет Алина выбрала прозрачный наряд с вышивкой и разрезом до бедра от ливанского бренда Elie Saab, который уже ранее демонстрировала 22-летняя канадская модель Винни Харлоу на церемонии MTV Europe Music Awards, в ноябре 2016 года.

Стоимость платья с пайетками и бусинами сейчас составляет 5250 евро (около 154 тысяч гривен).

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram

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Фото: AFP 

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Источник:

"Сегодня"

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