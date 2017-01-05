27-летняя украинская топ-модель в крохотном бикини отдыхает на острове (фото)

Алина Байкова показала, как отдыхает на Карибах

Супермодель Алина Байкова поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким фото.

27-летняя украинская топ-модель показала, как отдыхает на Карибах. Алина выбрала для принятия солнечных ванн крошечный купальник.

На острове Сен-Барт Байкова проводит время в компании известных моделей.

На одном из снимков красотка запечатлена на яхте со шведской фотомоделью Викторией Сильвстедт. Алина продемонстрировала ровный загар и длинные ноги.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

About last night at @theheartfund event . THANK YOU ALL WHO MADE IT HAPPEN AND ALL WHO CAME TO SUPPORT ! Фото опубликовано Alina Baikova (@alina_baikova) Янв 3 2017 в 5:20 PST