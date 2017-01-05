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27-летняя украинская топ-модель в крохотном бикини отдыхает на острове (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7856/25_main.1483551205.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/25_tn.1483551205.jpg Звезды Алина Байкова показала, как отдыхает на Карибах

27-летняя украинская топ-модель в крохотном бикини отдыхает на острове (фото)

Сегодня, 10:01

Алина Байкова показала, как отдыхает на Карибах

Алина Байкова. Фото: Instagram
Алина Байкова. Фото: Instagram

Супермодель Алина Байкова поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким фото.

27-летняя украинская топ-модель показала, как отдыхает на Карибах. Алина выбрала для принятия солнечных ванн крошечный купальник.

На острове Сен-Барт Байкова проводит время в компании известных моделей.

На одном из снимков красотка запечатлена на яхте со шведской фотомоделью Викторией Сильвстедт. Алина продемонстрировала ровный загар и длинные ноги.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

About last night at @theheartfund event . THANK YOU ALL WHO MADE IT HAPPEN AND ALL WHO CAME TO SUPPORT !

Фото опубликовано Alina Baikova (@alina_baikova)

Beautiful hike this morning . #StBarths #Colombier #SaintBarthelemy

Фото опубликовано Alina Baikova (@alina_baikova)

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Источник:

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