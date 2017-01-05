27-летняя украинская топ-модель в крохотном бикини отдыхает на острове (фото)
Алина Байкова показала, как отдыхает на Карибах
Супермодель Алина Байкова поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким фото.
27-летняя украинская топ-модель показала, как отдыхает на Карибах. Алина выбрала для принятия солнечных ванн крошечный купальник.
На острове Сен-Барт Байкова проводит время в компании известных моделей.
На одном из снимков красотка запечатлена на яхте со шведской фотомоделью Викторией Сильвстедт. Алина продемонстрировала ровный загар и длинные ноги.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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