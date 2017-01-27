27-летнюю украинскую топ-модель подловили на улицах Парижа с голой грудью (фото)

Сегодня, 09:31

Ночной Париж вдохновил Алину Байкову на смелую фотосессию без одежды

Алина Байкова. Фото: Instagram
Алина Байкова. Фото: Instagram

Супермодель Алина Байкова, которая в "голом" наряде за 150 тысяч гривен посетила гала-ужин ювелирного бренда Chopard, на странице в Instagram поразила поклонников провокационным фото с мировой столицы моды.

Ночной Париж вдохновил 27-летнюю украинскую топ-модель на смелую фотосессию без одежды.

На снимке Алина, которая стала гостьей Недели высокой моды, позирует на улице в одних трусах на фоне роскошного автомобиля, прикрывая голую грудь руками.

"Когда ты пытаешься сменить платье для следующего мероприятия, а тебя подловили", – подписала кадр красотка.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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